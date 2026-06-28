TV Azteca transmitirá Alemania vs Paraguay EN VIVO en los 16vos de Final del Mundial 2026

Empezaron los 16vos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la victoria de Canadá ante Sudáfrica, este lunes 29 de junio Alemania se mide a Paraguay en la cancha del Estadio Boston, partido a disputarse en punto de las 14:30 horas, tiempo del Centro de México.

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Dirigidos por Julian Nagelsmann, la escuadra de 'Die Mannschaft' encara el partido luego de haber perdido ante Ecuador en la Fecha 3 de la Fase de Grupos. Del otro lado, el conjunto de 'La Albirroja' comandado por Gustavo Alfaro llega de empatar sin goles frente a Australia.

Durante la Fase de Grupos, Alemania fue líder del Grupo E con seis puntos, resultado de dos victorias ante Curazao y Costa de Marfil, siendo derrotados en la Jornada 3 por 'La Tri'. Por su parte, Paraguay avanzó en el tercer puesto del Grupo D. Con cuatro puntos, los Guaraníes tuvieron una Fase de Grupos con derrota contra Estados Unidos, triunfo ante Turquía y empate frente a Australia.

El ganador de la llave entre Alemania y Paraguay se va a enfrentar en 8vos de Final al vencedor del partido entre Francia y Suecia, compromiso a jugarse el martes 30 de junio a las 15:00 horas en el Estadio Nueva Jersey.

Para este lunes 29 de junio, vas a poder ver Alemania vs Paraguay EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes.

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