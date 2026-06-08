El nombre de Memo Ochoa genera discusión sobre la mesa, pues a falta de 4 días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Javier Aguirre aún no decide qué portero arrancará el 11 de junio en el partido entre México y Sudáfrica. Ante ello, el canterano del América, que consternó a más de uno con su mensaje tras su convocatoria, no se baja de un posible debut.

El guardameta declaró que se prepara al 100% para estar en disposición de cualquier decisión del cuerpo técnico de la Selección Mexicana. Para él, es importante estar siempre en la mejor forma física, pese a que en ocasiones no juegue, ya que Raúl “Tala” Rangel ha sido el arquero titular en los últimos encuentros. Conoce la millonaria diferencia entre ambos guardametas.

Memo Ochoa no se baja del debut: el dilema que Javier Aguirre debe resolver antes de México vs Sudáfrica|Guillermo Ochoa

El récord de Memo Ochoa con México

La primera vez que el canterano del América acudió a una Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue en Alemania 2006, cuando se coló a la lista como el tercer guardameta, por detrás de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona.

TE PUEDE INTERESAR:



Desde entonces, el nacido en Guadalajara, Jalisco, no se ha perdido ninguna convocatoria, por lo que su nombre quedará registrado en la historia de las Copas Mundiales de la FIFA™ al acudir a una sexta, récord que ostentará junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Sin embargo, Memo solo ha disputado hasta el momento 3 justas veraniegas y quiere buscar jugar su cuarta en este 2026, aunque su edad y el buen momento del “Tala” podrían quitarle su sueño. Será hasta el 11 de junio cuando Aguirre revele los 11 titulares que salten a la cancha en el partido inaugural.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la fase de grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.