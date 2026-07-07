OFICIAL: Así se jugará el cuarto partido de los cuartos de final del Mundial 2026

El cuarto partido de los cuartos de final del Mundial 2026 ya se dio a conocer. Tras la jornada de este martes 7 de julio, la selección de Argentina se enfrentará a su similar de Suiza en uno de los partidos más llamativos de la justa internacional.

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La Albiceleste logró la épica al remontar su encuentro de la mano de Lionel Messi, quien asistió y anotó en el duelo disputado en el Estadio Atlanta para dejar en el camino a Egipto con un marcador de 3-2. Con este resultado, se citarán ante el cuadro suizo, que aseguró el último boleto disponible tras superar a Colombia desde los 11 pasos tras un partido muy competido.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha entrado en su etapa más decisiva. Con las llaves completamente estructuradas, esta instancia congregará a las ocho selecciones con mejor rendimiento del certamen y se disputará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio en diversas sedes de Estados Unidos.

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El calendario y los cruces definitivos de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos: El primer encuentro de esta fase eliminatoria se llevará a cabo el jueves 9 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro) en el Estadio Boston. (Podrás vivirlo EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, App y Sitio Oficial de Azteca Deportes ).



El primer encuentro de esta fase eliminatoria se llevará a cabo el jueves 9 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro) en el (Podrás vivirlo EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, ). España vs Bélgica: Posteriormente, el viernes 10 de julio a las 13:00 horas, el en Estadio Los Ángeles, será el escenario del choque europeo. El compromiso destaca por la diferencia en la propuesta futbolística; el cuadro español buscará mantener el control a través de la posesión del balón, mientras que Bélgica intentará capitalizar su fortaleza física y la transición rápida en el mediocampo.

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Noruega vs Inglaterra: La actividad continuará el sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami. El combinado nórdico ha destacado por su notable contundencia en el ataque durante el actual torneo y representará un desafío táctico considerable para el ordenado sistema defensivo del cuadro británico.



La actividad continuará el sábado 11 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Miami. El combinado nórdico ha destacado por su notable contundencia en el ataque durante el actual torneo y representará un desafío táctico considerable para el ordenado sistema defensivo del cuadro británico. Argentina vs Suiza: Finalmente, ese mismo sábado a las 19:00 horas en el Estadio Kansas.

Con estas llaves establecidas, el torneo se prepara para ofrecer cuatro enfrentamientos de máxima exigencia deportiva, los cuales determinarán qué naciones mantendrán vivas sus aspiraciones por conquistar el título internacional.

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