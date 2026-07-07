OFICIAL: Cruz Azul jugará como local en un estadio para menos de 20,000 personas

El actual campeón del balompié nacional, la Máquina Celeste de Cruz Azul, mediante una publicación en redes sociales hizo oficial que jugará en el Estadio Refundación previo al arranque del Apertura 2026.

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Como parte del título de Cruz Azul tras vencer a Pumas en la final del Clausura 2026, la directiva quiere extender las celebraciones como parte de la preparación para el próximo torneo. Tras retomar la planta de Hidalgo, la Máquina renombró como Estadio Refundación al antes conocido 10 de Diciembre, marcando una nueva era en la historia del club.

La Máquina jugará contra el Comunicaciones, equipo histórico de Guatemala, como parte de la pretemporada planeada. A días del arranque del Apertura 2026, el equipo podrá seguir preparándose y afinando detalles para iniciar la defensa de su corona de la mano de Joel Huiqui. Asimismo, este encuentro servirá para administrar las cargas físicas frente al pesado calendario de este semestre, en el que disputarán la Liga BBVA MX y la famosa Leagues Cup.

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Precio de los boletos de Cruz Azul vs Comunicaciones en Hidalgo

Tras conocer la noticia de que Cruz Azul jugará en el Estadio Refundación, se publicaron los precios de los boletos. Como parte de los ya mencionados festejos en la ciudad natal del club, la Máquina habilitó entradas accesibles para que el público pueda disfrutar de este partido de preparación, programado para el próximo 11 de julio a las 13:00 horas.

Dividiendo el estadio en dos secciones, el costo de los boletos en las Cabeceras fue de $200 pesos, mientras que en las Laterales de $350 pesos (más cargos por servicio de la plataforma). Ante la euforia del reciente campeonato, las localidades ya aparecen agotadas.

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¿Cuándo debuta Cruz Azul en el Apertura 2026?

La Máquina hará su presentación como campeón vigente el próximo viernes 17 de julio a las 19:00 horas, cuando visite la cancha Libertad Financiera para enfrentarse al Atlético de San Luis en la Jornada 1 de la Liga BBVA MX en su torneo Apertura 2026.

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