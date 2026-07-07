Lo buscaba Cruz Azul pero el Club América contrataría a este jugador de la Selección Mexicana

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ también comenzó a mover el mercado de fichajes en la Liga BBVA MX. Mientras Cruz Azul busca al reemplazante de Erik Lira, surgió un giro inesperado en una negociación que involucra a un futbolista de la Selección Mexicana y que podría terminar beneficiando al Club América.

La posible salida de Erik Lira rumbo al futbol europeo obligó a Cruz Azul a acelerar la búsqueda de un mediocampista. En ese escenario apareció Luis Chávez como el principal objetivo. Sin embargo, distintos reportes indican que el Club América tomó ventaja en las negociaciones y estaría cerca de quedarse con el jugador del Dinamo de Moscú.

Club América acelera por Luis Chávez

De acuerdo con información de Marca y 365, Luis Chávez jugaría con el Club América en la próxima temporada. La directiva azulcrema ya habría iniciado gestiones formales con el club ruso para negociar un traspaso definitivo.

TE PUEDE INTERESAR:



El interés de las Águilas no sería reciente. La institución siguió de cerca al mediocampista desde los primeros meses del año y ahora decidió avanzar con mayor decisión. Además, el futbolista habría dado luz verde para continuar las conversaciones y definir los términos de un posible contrato.

Luis Chávez sería pieza clave para Guillermo Almada

Otro factor importante sería la participación de Guillermo Almada. Según la información disponible, el entrenador ya se habría comunicado con Luis Chávez para explicarle el proyecto deportivo y el papel que tendría dentro del equipo. La idea es convertirlo en un elemento fijo en el mediocampo.

Para Cruz Azul, perder este fichaje representaría un cambio importante en su planificación. La Máquina veía en Chávez al reemplazante ideal de Erik Lira, quien despertó interés de clubes de Italia, Países Bajos e Inglaterra después de su actuación con la Selección Mexicana.

|Instagram: Vinicius Lima

Los números de Luis Chávez en Europa

Luis Chávez llegó al Dinamo de Moscú después de destacar con Pachuca y la Selección Mexicana. En la temporada 2024/25 disputó 26 partidos, marcó 3 goles y repartió 4 asistencias. En el inicio de la campaña 2025/26 acumula 5 encuentros y 199 minutos.