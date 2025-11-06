OFICIAL: así se jugará la Final del Mundial Sub-17 Femenil

El sueño de México llegó a su fin en el Mundial Sub-17 Femenil tras caer contra Países Bajos en semifinales, por lo que deberá disputar el partido por el tercer lugar de la competición . De todas formas, la Selección Mexicana alcanzó una instancia histórica que solamente había conseguido en el Mundial de Uruguay 2018 de la categoría. Sin embargo, la final de la edición 2025 promete ser apasionante.

Así se jugará la final del Mundial Sub-17 Femenil 2025

Los protagonistas de la final de la Copa del Mundo Femenil Sub-17 2025 serán Corea del Norte y Países Bajos. El partido se jugará el sábado 8 de noviembre a las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico de Rabat de Marruecos. El duelo será a partido único y, en caso de existir empate, el ganador se definirá mediante la tanda de penaltis. Por otro lado, ya hay fecha para el duelo entre México y Brasil por el tercer lugar .

@FIFAWWC / X Corea del Norte y Países Bajos jugarán la final del Mundial Sub-17 Femenil 2025

Cabe destacar que Corea del Norte viene de derrotar por 2-0 a Brasil en el otro lado de la llave y es la máxima favorita a llevarse el título en Marruecos. Las asiáticas tienen 3 títulos del Mundial Sub-17 Femenil, siendo las máximas ganadoras de la competición. Mientras que Países Bajos, que derrotó por 1-0 a México, jugará su primera final de dicha categoría.

¿Dónde puedo ver la final del Mundial Sub-17 Femenil 2025?

Según la página oficial de la FIFA, la final del Mundial Sub-17 Femenil de Marruecos 2025 será transmitida por la plataforma de streaming ViX. Además, este mismo canal será el encargado de dar visibilidad al juego entre México y Brasil para definir quién ocupará el tercer lugar en la competición.

México repitió una hazaña histórica en el Mundial Sub-17 Femenil

Si bien no pudo alcanzar la final, la Selección Mexicana logró llegar a la instancia de semifinales en el Mundial Sub-17 Femenil de Marruecos 2025, algo que solamente pudo conseguir en Uruguay 2018. En aquella ocasión, el combinado azteca eliminó a Canadá y Ghana, avanzando a la gran final del torneo. Sin embargo, le tocó caer frente a España, siendo su mejor actuación en la competición hasta la fecha.