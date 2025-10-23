OFICIAL: Brian Rodríguez revela su futuro en el Club América y por qué renovó

Brian Rodríguez renovó su contrato con el Club América hasta 2029, asegurándose a una figura clave en el equipo de André Jardine . El futuro del uruguayo era incierto hasta la confirmación oficial de su renovación, pues se creía que debido a su agente podría haber salido de la Liga BBVA MX. No obstante, el ‘Rayito’ aseguró ante la prensa local que su intención siempre fue quedarse en el Nido de Coapa.

Rodríguez se mostró muy agradecido con el América, club que reconoció su talento cuando aún jugaba para LAFC en la MLS. Además, el delantero de 25 años afirmó que, en caso de irse de las Águilas, su idea era dejarle dinero al club mediante una venta debido a la millonaria inversión que la directiva americanista hizo en él tres años atrás. Sin embargo, lo hecho está y Brian seguirá siendo jugador del América hasta 2029 .

Club América / X Brian Rodríguez renovó su contrato con el América hasta 2029

El dinero que invirtió América en el fichaje de Brian Rodríguez

El canterano de Peñarol está comenzando su tercera temporada en las Águilas y la directiva apostó fuerte por sus servicios en el año 2022. América llegó a pagar 6 millones de euros por la totalidad de su ficha, proveniente del equipo de Los Ángeles en Estados Unidos. A estas alturas, se podría decir que el conjunto azulcrema puso bien el ojo a la hora de cerrar su contratación y sus números lo avalan.

El gran inicio de Apertura 2025 de Brian Rodríguez

Brian Rodríguez es una de las principales figuras del América en este inicio de temporada. A pesar de contar con jugadores como Allan Saint-Maximin o Alejandro Zendejas, el uruguayo ha sido el futbolista azulcrema más sobresaliente hasta el momento: 6 goles y 3 asistencias en 14 partidos jugados durante el Apertura 2025.

El valor de Brian Rodríguez en 2025 tras firmar con el América

A pesar de que ya han pasado tres años desde la llegada del delantero uruguayo al América, este sigue manteniendo su valor de mercado. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Brian Rodríguez tiene un precio de 6 millones de euros en la actualidad, siendo uno de los jugadores mejor valuados de las Águilas.