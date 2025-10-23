OFICIAL: Brian Rodríguez revela su futuro en el Club América y por qué renovó
Brian Rodríguez renovó su contrato con el Club América hasta el año 2029 y reveló la razón por la que decidió quedarse en el Nido de Coapa
Brian Rodríguez renovó su contrato con el Club América hasta 2029, asegurándose a una figura clave en el equipo de André Jardine . El futuro del uruguayo era incierto hasta la confirmación oficial de su renovación, pues se creía que debido a su agente podría haber salido de la Liga BBVA MX. No obstante, el ‘Rayito’ aseguró ante la prensa local que su intención siempre fue quedarse en el Nido de Coapa.
Rodríguez se mostró muy agradecido con el América, club que reconoció su talento cuando aún jugaba para LAFC en la MLS. Además, el delantero de 25 años afirmó que, en caso de irse de las Águilas, su idea era dejarle dinero al club mediante una venta debido a la millonaria inversión que la directiva americanista hizo en él tres años atrás. Sin embargo, lo hecho está y Brian seguirá siendo jugador del América hasta 2029 .
El dinero que invirtió América en el fichaje de Brian Rodríguez
El canterano de Peñarol está comenzando su tercera temporada en las Águilas y la directiva apostó fuerte por sus servicios en el año 2022. América llegó a pagar 6 millones de euros por la totalidad de su ficha, proveniente del equipo de Los Ángeles en Estados Unidos. A estas alturas, se podría decir que el conjunto azulcrema puso bien el ojo a la hora de cerrar su contratación y sus números lo avalan.
¡Brian Rodríguez renovado con el Club América! 🔝— Club América (@ClubAmerica) October 22, 2025
Tenemos Rayito para rato con nosotros 💙⚡️💛 pic.twitter.com/IZEfPy19rF
TE PUEDE INTERESAR:
- México logró en el Mundial Sub-20 lo que nadie pudo ni siquiera Argentina
- Aunque le ganó al América, Cruz Azul sí podría ser sancionado en la Liga BBVA MX
- Es el goleador de su selección en el Mundial Sub-20, pero su club no lo quiere y ya busca equipo
El gran inicio de Apertura 2025 de Brian Rodríguez
Brian Rodríguez es una de las principales figuras del América en este inicio de temporada. A pesar de contar con jugadores como Allan Saint-Maximin o Alejandro Zendejas, el uruguayo ha sido el futbolista azulcrema más sobresaliente hasta el momento: 6 goles y 3 asistencias en 14 partidos jugados durante el Apertura 2025.
El valor de Brian Rodríguez en 2025 tras firmar con el América
A pesar de que ya han pasado tres años desde la llegada del delantero uruguayo al América, este sigue manteniendo su valor de mercado. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Brian Rodríguez tiene un precio de 6 millones de euros en la actualidad, siendo uno de los jugadores mejor valuados de las Águilas.