Gilberto Mora y su precio de locura: evolucionó de esta manera en mayo de 2026
El mediapunta de los Xolos de Tijuana tiene un valor de mercado altísimo
Este martes la gran noticia en la Liga BBVA MX fue que Gilberto Mora renovó contrato con los Xolos de Tijuana. Además de subir su cláusula de rescisión como blindaje, se le mejoró el salario y se le dio la playera número 10 para que se consagre como la gran figura del equipo fronterizo. Asimismo, ya se sabe que su precio es de locos y que evolucionó muy bien en mayo de 2026.
No es ningún secreto que Gil Mora es uno de los jugadores de la Selección Mexicana que pueden cambiar de equipo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pues con 17 años y siendo el jugador más joven de la competición internacional, se espera que muchos equipos de Europa lo busquen. Su valor de mercado no sería un impedimento para los clubes del viejo continente.
El precio actual de Gilberto Mora y la actualización tras mayo de 2026
Gilberto Mora es uno de los jugadores más valiosos de México, puesto que está tasado en 10 millones de euros (más de 200 millones de pesos mexicanos). En mayo de 2026 su precio fue actualizado por el portal Transfermarkt y ascendió a ese valor de referencia. Se especula que los Xolos de Tijuana pidan aún más dinero para dejar salir a su joya.
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Los jugadores más caros de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026
De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado de los jugadores, estos son los futbolistas más caros de la Liga BBVA MX para este Apertura 2026:
- Armando González (Chivas de Guadalajara, 23 años): 15 millones de euros.
- Érik Lira (Cruz Azul, 26 años): 12 millones de euros.
- Gilberto Mora (Club Tijuana, 17 años): 10 millones de euros.
- Marcel Ruiz (Toluca, 25 años): 10 millones de euros.
- Álex Zendejas (América, 28 años): 10 millones de euros.
- José Paradela (Cruz Azul, 27 años): 9 millones de euros.
- Juan Brunetta (Tigres UANL, 29 años): 9 millones de euros.
- Brian Rodríguez (América, 26 años): 8 millones de euros.
- Jordán Carrillo (Pumas UNAM, 24 años): 8 millones de euros.
- Alexis Vega (Toluca, 28 años): 8 millones de euros.