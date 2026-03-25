OFICIAL: Chivas es líder de todo y es el favorito en el reglamento de la Liga BBVA MX
El Guadalajara domina el Clausura 2026 y las autoridades están felices de cómo cuplen las reglas
Aunque Gabriel Milito gana menos del salario que recibía Gerardo Espinoza en Chivas, el equipo del entrenador actual tiene un nivel mucho más elevado. No por nada Chivas es el líder de todo oficialmente y, a la vez, es el favorito en el reglamento de la Liga BBVA MX. Seguramente cuando las autoridades diseñaron las reglas, soñaban con que los equipos sean como el Guadalajara.
Mientras se comparan los valores de mercado de la “Hormiga” González y Chicharito en sus comienzos, lo cierto es que en la actualidad Chivas está atravesando un gran nivel. El “Rebaño Sagrado” es el líder del torneo con 30 puntos. Pero no es lo único en lo que el Guadalajara está dominando el Clausura 2026, ya que también es el equipo con más goles y el que respeta el reglamento.
Chivas de Guadalajara, líder en todo aspecto
Resulta que las Chivas de Milito encabezan la tabla de posiciones del Clausura 2026, con 30 puntos, producto de 10 victorias, ningún empate y solo 2 derrotas. Le siguen en la lista Cruz Azul (27), Toluca (26) y Pumas (23). Así, su pasaje a la Liguilla parece asegurado.
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Por otra parte, el conjunto tapatío también es el equipo con más goles en lo que va del Clausura 2026. Pues en 12 jornadas lleva 25 goles convertidos, mientras que recibió apenas 11 tantos en contra. Gracias a eso y al nivel individual, también tiene al líder de la tabla de goleo: Armando “Hormiga” González, con 10 dianas.
Guadalajara actualmente es el líder de puntos, goles anotados y minutos en la Regla de Menores en el Clausura 2026.— Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) March 24, 2026
30 puntos
25 goles anotados
2558 minutos pic.twitter.com/Iu7VZHvKVp
Las Chivas de Gabriel Milito son los favoritos del reglamento de la Liga BBVA MX
Por último, el “Rebaño Sagrado” también es el equipo con más minutos sumados en la Regla de Menores del Clausura 2026. Resulta que llevan 2,558 minutos en lo que va del torneo, siendo el equipo que puso en el campo de juego por más tiempo a jóvenes de menos de 22 años.