¡OFICIAL! Club América deja ir a atacante previo al Apertura 2026: se marcha a la MLS

Club América analiza las bajas y altas para el Apertura 2026, tras la salida de André Jardine y la llegada de Guillermo Almada, quien puso en la mesa a 2 posibles refuerzos para el equipo. En cuanto a los jugadores que no continuarán en el conjunto, están Jonathan Dos Santos y ahora Jayden González, el atacante que se marcha hacia la MLS.

De acuerdo con la página Sector Básicas, González es nuevo jugador del Seattle Sounders, luego de que hace poco más de una semana se despidió del club a través de sus redes sociales. En su momento, el futbolista de 15 años fue considerado el mejor de su categoría. Cabe mencionar que se desconoce el motivo de su salida. ÚLTIMA HORA: Portero argentino saldría de la Liga BBVA MX en este mercado de fichajes.

Jayden González salió del América hace una semana y ahora jugará en la MLS.|@jayglez10

"Hoy solo puedo agradecer por todos los recuerdos, los momentos felices y también los tristes que me ayudaron a crecer como persona y como jugador. Aunque el tiempo pase, el respeto que siento por este club nunca cambiará", publicó el jugador en su cuenta de Instagram.

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La historia de Jayden González en el Club América

El jugador de 15 años es mexicoamericano y se desempeña como delantero o extremo izquierdo. Lo más destacado que consiguió con las Águilas fue un campeonato de la Liga BBVA MX con la categoría Sub-14. Incluso, fue catalogado como uno de los diamantes del equipo en inferiores, pero ahora probará suerte en la MLS.

El exjugador del conjunto de Coapa también ha representado a México en categorías menores, como en las categorías Sub-16 y Sub-17. No obstante, el futbolista de 15 años también puede representar a la Selección de Estados Unidos, ya que cuenta con doble nacionalidad.

Jayden espera cumplir su sueño en la MLS, que es el de debutar en la Primera División, objetivo que no pudo lograr en la Liga BBVA MX, debido a que aún le falta proceso para llegar a ser profesional.