ÚLTIMA HORA: Portero argentino saldría de la Liga BBVA MX en este mercado de fichajes

Un club histórico de la Liga BBVA MX se quedaría sin portero para el Apertura 2026, pues ya tiene un pie fuera de México en este mercado de fichajes de verano, cuando un mexicano llegó al Bayern Múnich. Lo anterior, ya que todo parece indicar que el argentino ya tiene acordada su salida de regreso a su país, que este martes debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Argelia.

Ezequiel Unsain es el arquero argentino que apunta a salir previo al arranque del Apertura 2026, pues así lo reportó CEA Deportes. Lo anterior, ya que el hoy todavía jugador del Necaxa tiene acordada su salida hacia Talleres, equipo que tenía apalabrado a Martín Anselmi, quien terminó por irse al Elche de España.

Ezquien Unsain tiene un pie fuera de Necaxa.|@ezeunsain22

Reemplazo del argentino en este mercado de fichajes

El reemplazo de Ezequiel Unsain en este mercado de fichajes sería Christopher Andrade, quien es mexicano y tiene 24 años, según información de Superdeportivo. El guardameta milita actualmente en el Cancún FC y es uno de los contemplados de los Rayos para suplir al argentino en el Apertura 2026.

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Andrade nació en Guadalajara, Jalisco, y desde 2022 milita en la Liga de Expansión MX con Cancún FC. De acuerdo con estadísticas de Transfermarkt, el guardameta tiene un valor en el mercado de 150 mil euros.

La trayectoria de Unsain en Necaxa

Unsain inició su carrera en Newell's, donde permaneció durante 4 años, hasta que a principios de 2017 llegó a Defensa y Justicia. En este club argentino estuvo alrededor de 6 años, hasta que en verano de 2023 Necaxa se fijó en él y lo fichó.

El argentino lleva casi 3 años en los Rayos, pero parece que en este verano se marchará de regreso a su país, pese a que aún le resta un año de contrato en el club mexicano. El arquero tuvo su mejor valor en el mercado en Necaxa, donde alcanzó los 4 millones de euros durante su primer torneo en la Liga BBVA MX.