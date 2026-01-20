OFICIAL: Club América vende los boletos de sus partidos a meses sin intereses

Antes de su segundo juego de local en el Clausura 2026, que se disputará tras el parón por los amistosos de la Selección Nacional, los aficionados del América tendrán una nueva oportunidad de comprar su abono general y disfrutar de una experiencia única en el Estadio Ciudad de los Deportes. Para quienes aún no poseen el suyo, existe una ventaja a tener en cuenta: la posibilidad de pagar a meses sin intereses.

El abono corresponde a los encuentros que el equipo dispute como local en el torneo y garantiza conservar el mismo asiento en cada jornada. Además, el club dejó en claro que quienes fueron abonados el semestre anterior cuentan con un proceso específico de renovación, mientras que el resto puede acceder directamente a la venta general desde la plataforma oficial.

|Instagram @clubamerica

Abono digital, pagos flexibles y beneficios exclusivos para los fanáticos del América

Uno de los puntos fuertes del abono del América es que funciona exclusivamente en formato digital. Los boletos se gestionan desde una cuenta en línea, lo que elimina filas en taquilla y agiliza el ingreso al estadio en días de partido. La compra puede realizarse desde computadora o celular, con tarjetas de débito o crédito.

TE PUEDE INTERESAR:



El mayor punto positivo en todo este proceso digital es la posibilidad de diferir el pago hasta en tres meses sin intereses con tarjetas de crédito de bancos participantes, una alternativa que busca ampliar el alcance del abono y hacerlo más accesible.

El abono cubre todos los partidos de la Fase Regular del Clausura 2026 como local y los cuartos de final de la Liga BBVA MX en caso de clasificación. Para instancias posteriores, así como para la Concachampions, los abonados tendrán prioridad de preventa, un beneficio clave en partidos de alta demanda.

|Instagram @clubamerica

Otros beneficios del abono para aficionados del América

El abono de las Águilas no solo garantiza acceso a los partidos; también contempla un kit de bienvenida exclusivo, descuentos en productos oficiales, participación en dinámicas especiales y la posibilidad de acceder a entrenamientos o eventos organizados por el club.

A esto se suma la prioridad para futuras preventas, incluida la del tan esperado regreso al Estadio Banorte (antes Azteca). Con este esquema, el club busca reforzar el vínculo con su afición y ofrecer una experiencia integral.

Los precios del abono del América para el Clausura 2026