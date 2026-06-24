OFICIAL: Club de la Liga BBVA MX anuncia refuerzo procedente del Atlético de Madrid

Atlético de San Luis dio a conocer que Ronaldo Nájera volverá a la institución luego de una cesión al conjunto de Atlético de Madrid. El canterano de los potosinos llega como refuerzo al club de cara al Apertura 2026, que iniciará el jueves 16 de julio; es decir, días antes de que concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce los equipos que transmitirá TV Azteca Deportes para el torneo venidero.

Nájera se fue a prueba al conjunto colchonero a finales de 2025, por lo que solo estuvo poco más de un semestre. El delantero formó parte del Atlético Madrileño, equipo filial del primer equipo de Madrid. Por ello, estuvo bajo los órdenes de Fernando “Niño” Torres, un histórico del club. Este es el club de la Liga BBVA MX que se robó a un jugador mientras Fernando Gago se recupera de un infarto.

Ronaldo Nájera volverá a Atlético de San Luis para el Apertura 2026.|@najeraa00

“Luego de su cesión al conjunto colchonero, el futbolista mexicano vuelve a vestir la camiseta potosina, después de una experiencia que contribuyó a su desarrollo tanto dentro como fuera de la cancha. Ahora, Ronaldo regresa a las filas del Atlético de San Luis para afrontar una nueva etapa con el club y aportar nuevamente su talento al proyecto deportivo. ¡Bienvenida de vuelta!”, se lee en el comunicado del equipo de la Liga BBVA MX.

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Los números de Ronaldo en Atlético de San Luis y Atlético de Madrid

En su primera etapa con Atlético de San Luis, Ronaldo marcó 4 goles y disputó más de 1,500 minutos durante el Apertura 2024 y el inicio del Apertura 2025. Fue durante estos torneos que se consolidó como una pieza importante para el club.

Mientras que en su paso por la filial del Atlético de Madrid solo disputó 11 encuentros, según estadísticas de BeSoccer. Lo único trascendental del futbolista de 23 años fue que recibió una tarjeta amarilla.