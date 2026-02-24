DT de Portugal se sincera sobre qué pasará con Cristiano Ronaldo si no gana la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras muchos comparan quién gana más en 2026 entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, también se da la comparación sobre quién es el mejor de la historia entre ellos dos y otros futbolistas de talla mundial como Diego Maradona, Pelé o Di Stefano, por ejemplo. Y el entrenador de Portugal confesó que pasaría si CR7 no ganara la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por edad, es casi imposible que el delantero del Al Nassr pueda disputar otra Copa del Mundo luego de esta. Por eso se daría el “The Last Dance” de Cristiano Ronaldo, quien estaría en el amistoso frente a México en el Estadio Azteca (ahora Banorte). De todos modos Roberto Martínez aseguró que CR7 será el mejor de la historia gane o no el Mundial 2026.

Durante un tiempo los fanáticos de Messi tenían el mismo debate cuando lo ponían por debajo de su compatriota Maradona, Pelé o cualquiera de los ídolos que supieron levantar el trofeo. Ahora muchos detractores del delantero luso aseguran que no se puede sentar en la mesa de los más grandes por no tener ese título. El DT no está de acuerdo.

Roberto Martínez defiende a Cristiano Ronaldo de cera al Mundial 2026

“Será el mejor jugador de la historia, gane o no gane la Copa del Mundo. Nuestra responsabilidad es darle la mejor oportunidad posible de competir por ella”, expresó el entrenador Roberto Martínez.

Cabe destacar que Portugal ya ganó tres títulos de la mano de CR7 (Eurocopa 2016 y UEFA Nations League 2019 y 2025). En ese marco el DT dijo en diálogo con el Podcast Portugal Football Summit: “Esto se consigue analizando, mejorando constantemente y manteniendo la misma mentalidad que nos ha ayudado a tener éxito en la UEFA Nations League”.

Por último, Martínez siguió elogiando a Ronaldo. “Nunca he trabajado con un jugador que cada mañana se concentre en aprovechar al máximo el día para mejorar. Si pudiéramos tener a Cristiano para siempre, sería la forma más fácil de ayudar a los jugadores más jóvenes cuando llegaran a la Selección”, finalizó.

