OFICIAL: Cruz Azul anunció nuevo DT para el Apertura 2026

Cruz Azul Femenil vive uno de los momentos más duros de su historia. Las cementeras vienen de sufrir una categórica derrota por goleada 10-0 ante su similar Club América en el Apertura 2026. Este resultado, además de quedar en los registros más impactantes de la Liga BBVA MX Femenil, precipitó la salida de su entrenador Israel Del Real.

Luego de analizar detenidamente la situación, la directiva de La Máquina tomó la decisión de destituir a su director técnico tras el apabullante resultado conseguido ante las Águilas. Su salida fue anunciada de forma oficial mediante un comunicado publicado en las redes sociales, donde además de agradecer a Del Real, el club anunció a su sucesor.

Quién será el nuevo DT de Cruz Azul Femenil

De acuerdo al comunicado compartido por Cruz Azul, será la interina Guadalupe Worbis quien asumirá el cargo de entrenadora del primer equipo para el Apertura 2026. De todas formas, la institución no reveló si irá en busca de un técnico de renombre mientras Worbis este a cargo, o si la entrenadora fue designada para dirigir durante lo que resta de Liga BBVA MX este semestre.

Lupita Worbis ocupará el cargo de DT en Cruz Azul Femenil

En el mensaje que publicó La Máquina se puede leer que “Guadalupe Worbis se quedará al frente de la escuadra de manera interina”, mientras que luego remarcan que “seguiremos en constante evaluación y realizaremos los cambios que sean necesarios para retomar el camino ascendente que nos llevó a registrar un récord histórico de puntos así como dos liguillas consecutivas y disputar una semifinal”.

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Quién es Guadalupe Worbis, la nueva entrenadora de Cruz Azul Femenil

Guadalupe “Lupita” Worbis es una exfutbolista mexicana de 42 años que fue nombrada entrenadora interina de Cruz Azul Femenil tras la salida de Israel del Real. La yucateca ya formaba parte del cuerpo técnico como auxiliar y anteriormente dirigió a Necaxa durante el Clausura 2025.

Como jugadora, Worbis disputó 115 partidos y marcó 20 goles con la Selección Mexicana. Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en el Mundial Femenil de Alemania 2011, además de militar en Washington Spirit y Puebla. Comenzó su carrera como entrenadora en la categoría Sub-19 de Necaxa antes de dar el salto al primer equipo.