Se actualizó el precio de José Paradela tras La Décima de Cruz Azul: valor top

La conquista del Clausura 2026, de la tan ansiada Décima, tuvo un efecto inmediato en varios jugadores de Cruz Azul. Uno de ellos fue José Paradela, un futbolista que volvió a colocarse entre los elementos más valiosos de la Liga BBVA MX —que tendrá a un equipo con nuevo estadio— gracias a su rendimiento constante durante el último año.

Mientras muchos se preguntan en qué estadio jugará el Cruz Azul, las luces ahora están puestas en Paradela, quien mantuvo una cotización de 9 millones de euros en la actualización de junio realizada por Transfermarkt, consolidándose como uno de los jugadores mejor valorados de la plantilla celeste.

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José Paradela mantiene un valor de mercado top tras ganar La Décima

La reciente actualización de Transfermarkt confirmó que el mediocampista argentino conserva un valor de 9 millones de euros, la misma cifra que había alcanzado durante la revisión de marzo.

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A sus 27 años, Paradela sigue sosteniendo una de las valoraciones más altas de su carrera. El reconocimiento llega después de una temporada en la que fue una de las piezas más importantes de Cruz Azul en la obtención de La Décima.

José Paradela lidera las asistencias del Apertura 2025 con 5 |@joseparadela1

Aunque el paso del tiempo suele afectar la cotización de muchos futbolistas, el argentino ha logrado mantener su precio gracias a la regularidad y protagonismo que ha mostrado desde su llegada al conjunto cementero y con el campeonato obtenido en el Clausura 2026.

El impacto de José Paradela desde su llegada a Cruz Azul

El mediocampista arribó a Cruz Azul en julio de 2025 procedente de Club Necaxa en una operación valuada en 10.3 millones de euros. Desde entonces se convirtió en uno de los futbolistas más influyentes del equipo, aportando tanto en la generación de juego como en el apartado ofensivo.

Los números de José Paradela en Cruz Azul

De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, estos son los registros del argentino con la camiseta celeste:

Partidos disputados: 54

Partidos como titular: 49

Goles: 12

Asistencias: 10

Tarjetas amarillas: 9

Expulsiones: 0

Con 22 contribuciones directas de gol entre anotaciones y asistencias, Paradela ha respaldado con resultados el valor de mercado que actualmente le otorga Transfermarkt, manteniéndose como uno de los activos más importantes de Cruz Azul tras la conquista de La Décima.

