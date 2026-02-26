OFICIAL: este es el delantero más efectivo del Club América y seguro no es el que tú piensas
Con 28 años, y lejos de lo esperado por los fanáticos, este futbolista es un crack en las Águilas
Así como se dice que Club América incorporará a un nuevo delantero a su equipo para competir con Henry Martin, lo cierto es que hay otro atacante que es el más efectivo de las Águilas de Coapa a pesar de que seguramente nadie se imaginaba que sería él antes del comienzo del Clausura 2026. Sin dudas ha sorprendido para bien y André Jardine puede usarlo.
Mientras que hay un crack que está a punto de llegar al América, pero en el vestidor no lo quieren; resulta que Víctor Dávila ha cambiado la manera en la que todos lo miran en el conjunto azulcrema, pues pasó de no rendir como esperaban de él a ser el delantero más efectivo del equipo americanista desde que comenzó este 2026.
Víctor Dávila ha logrado grandes números en Club América en este 2026
Resulta que, contando la Liga BBVA MX y la Concacaf Champions Cup 2026, Víctor Dávila lleva 9 partidos jugados (apenas 5 como titular) y ya lidera la tabla goleadora del equipo con 3 anotaciones. Pero el dato que más pesa es el cálculo por tiempo: pues apenas disputó 393 minutos, lo que da un promedio de un tanto cada 131’, el más efectivo del plantel en este semestre.
Fichado en septiembre de 2024 por 7.5 millones de euros más premios por objetivos, el delantero chileno tiene contrato con el conjunto de Coapa hasta junio de 2027. Aunque parecía que había sido una mala inversión, su buen nivel en este comienzo de 2026 parece estar cambiando la visión de Jardine sobre él y su carrera podría empezar a repuntar si sigue así.
En la actualidad no ha asegurado su puesto como titular, pero no se descarta que, si sigue con este nivel, el entrenador brasileño confíe en él y le dé más minutos. Con 28 años, el chileno ha mejorado mucho en este año.
Los números de Víctor Dávila en Club América
De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, los números de Víctor Dávila en Club América son los siguientes:
- Partidos jugados: 58
- Titularidades: 32
- Goles que ha marcado: 13
- Asistencias que ha aportado: 0
- Tarjetas que ha recibido: 6 amarillas y 0 rojas.