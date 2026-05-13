OFICIAL: Dos jugadores de México jugarán la Champions League

Dos jugadores de México jugarán la UEFA Champions League 2026-27, la cual tendrá su fase liga luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los duelos de eliminación directa el año que viene. Ambos forman parte de la misma liga, pero uno de ellos está en un equipo mucho más débil. En tanto, ya se hizo oficial cómo se jugará la final entre Arsenal y PSG en esta edición.

Estos dos futbolistas mexicanos forman parte de los jugadores del exterior que serían citados por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y ahora tuvieron la gran noticia de que podrán jugar la UCL. Álvaro Fidalgo y Obed Vargas son los jugadores de México que disputarán la Champions 2027 gracias a que Atlético Madrid y Real Betis se clasificaron.

Álvaro Fidalgo logra clasificar a la Champions League con Real Betis tras muchos años

Con 36 de las 38 jornadas disputadas de La Liga de España, el Real Betis llegó a 57 puntos y ningún otro equipo lo puede alcanzar en la 5ª posición de la tabla, el último puesto que se asegura la “Orejona”.

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Así, el conjunto bético jugará la Champions League luego de 21 años sin disputarla. Y lo hará nada menos que con Álvaro Fidalgo en sus filas, el mexicano con pasado en Club América que tantas alegrías dejó en el conjunto azulcrema.

Obed Vargas busca su revancha personal con Atlético Madrid

Mientras que el Atlético Madrid llegó a la semifinal de la Champions 2025-26, ahora el equipo de Diego el Cholo Simeone buscará ganar por primera vez este trofeo, en una suerte de revancha de lo que fue esta temporada.

Mientras tanto, Obed Vargas va por su venganza personal, pues en este año estuvo en la plantilla pero no disputó ni un minuto. Así, en la temporada que viene buscará jugar por primera vez la Champions League.

Los números de Álvaro Fidalgo desde su llegada al Betis

De acuerdo a las estadísticas con BeSoccer, el mediocentro de 29 años ha tenido estos números con el conjunto verde y blanco:

11 partidos jugados

9 encuentros como titular

1 gol

0 asistencias

0 tarjetas recibidas

Obed Vargas jugará Champions League con Atlético|Reuters

Los números de Obed Vargas desde su llegada a Atlético Madrid

Con el Colchonero, el joven mexicano de 20 años ha tenido estas cifras desde su llegada al futbol español: