OFICIAL: el histórico Oribe Peralta fichó para un equipo novato que nadie imaginaba

El histórico Oribe Peralta vuelve del retiro para jugar nuevamente con Chivas, pero con las llamadas Impulsora, un club amateur de la Ciudad de México que ha reventado el mercado al fichar grandes figuras del futbol mexicano y en esta ocasión no fue la excepción, pues tendrán en sus filas al medallista olímpico de Londres 2012 con la Selección Nacional.

El nacido en Torreón fue presentado con bombo y platillos por el reconocido equipo de la “talacha”, en busca de salir campeón del Torneo Norte Sur de la CDMX 2026. Es así que Peralta vuelve a vestir la playera rojiblanca una vez más, pues cabe recordar que fue con el Rebaño Sagrado cuando anunció su retiro del futbol profesional .

El medallista olímpico es refuerzo de Chivas Impulsora, equipo amateur.|Chivas Impulsora

“Hoy, Chivas Impulsora abre sus puertas a un futbolista que marcó historia en el futbol mexicano, un campeón olímpico, un referente dentro y fuera de la cancha. ¡Bienvenido a casa, Oribe Peralta!”, publicó el club en su cuenta de Instagram.

Chivas Impulsora, el nuevo club de Oribe Peralta

El club amateur destaca sobre los demás por hacer contrataciones con exfutbolistas que fueron figuras en algún tiempo en la Liga BBVA MX, como lo han sido



Luis Ángel Landín

Gerardo Lugo

Iván Vázquez Mellado

Roberto Nurse

Rogelio Chávez.

El nuevo club de Oribe nació hace 5 años con el objetivo de hacerlo un equipo de alto nivel que pueda competir en todos los torneos amateurs del país y del extranjero. Hasta el momento tiene 2 trofeos en sus vitrinas: Primera edición de la Capital 40+ en 2025 y la Copa Moustache 40+.

El excapitán del América hará su debut con Chivas Impulsora a finales de enero, ya que el Torneo Norte Sur de la CDMX arrancará el sábado 24.


