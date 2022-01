Oficial: Oribe Peralta anuncia su retiro como futbolista profesional

Oribe Peralta no tiene equipo, tras haber quedado fuera de Chivas y por eso, el delantero alertó a todos con un anuncio. Se especuló sobre su posible fichaje con el Alianza de El Salvador pero al final, fue el anuncio de su retiro. Luego de 19 años, el héroe de Londres 2012 decidió poner punto final a su carrera.

El futuro de Oribe era un misterio. También se habló de que podía regresar a Santos, el equipo donde se hizo grande y tras la llegada de Pedro Caixinha al banquillo, parecía algo posible. No obstante, no hubo nada oficial y al final, no se concretó el regreso de “el hijo pródigo” a Torreón.

La ocasión que Martinoli le declaró su amor a Oribe Peralta

Oribe Peralta anuncia su retiro

Mediante un video titulado “Mi amigo el Balón”, Oribe Peralta dio a conocer que se retira de forma oficial. El ahora exdelantero mexicano prefirió poner punto final a su carrera. Los últimos años para él no fueron tan buenos e incluso en el Grita México BBVA Apertura 2021, jugó apenas cinco partidos.

19 años de portar la casaca de profesional, más toda una vida de entrega y devoción. Esta es mi manera de despedirme y sobre todo de agradecerles a ustedes, mi afición, y a cada una de las personas que hicieron posible este sueño. ¡Valen Oro!https://t.co/T1IDpzDThd — Oribe Peralta (@OribePeralta) January 12, 2022

En total fueron 19 años de carrera en donde Oribe Peralta tuvo momentos de oro. El primero que llega a la mente de todos los aficionados, es aquel gol... gol de oro con el que la Selección Mexicana se coronó en Londres 2012.

Sin embargo, el ‘Cepillo’ que pasó a ser un ‘Hermoso’ goleador, triunfó en distintos momentos dentro del terreno de juego. En Torreón se hizo grande con goles, dándole el título de la Liga BBVA MX a Santos pero también se fue a uno de los equipos grandes como América, para salir campeón y cerró su carrera jugando en Chivas. Nada le pueden reprochar a alguien que siempre lo dio todo, en el terreno de juego.

