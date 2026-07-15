“Solo defienden con nueve”: leyenda inglesa sobre el rendimiento de Messi previo al partido ante Inglaterra

Esta tarde Inglaterra y Argentina se juegan el pase a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dos selecciones muy poderosas en ataque, por un lado lidera Harry Kane y Jude Bellingham y por el otro, Lionel Messi quien se posiciona como el máximo anotador en la presente Copa del Mundo a sus 39 años de edad.

Previo al arranque muchas figuras dieron sus análisis y pronósticos sobre lo que será el partido, en esta línea la leyenda inglesa y del Liverpool Jamie Carragher dijo que pese a que Lionel Messi sigue siendo un peligro viviente para la defensa de cualquier equipo, su edad y condición física hacer que el equipo para el que juegue se sienta como uno menos a la hora de defender, Lionel Messi ya no se caracteriza por ser un jugador que tome riesgos a la hora de defender. Esto permitiría a Tuchel realizar un plan táctico donde puedan sacar beneficio de esta "ausencia" en la línea defensiva. "Además, deberían pensar en cómo sacar provecho de Lionel Messi. Se mueve cuando el equipo contrario tiene la pelota, así que eso no significa que el lateral izquierdo de Inglaterra deba quedarse a su lado durante todo el partido. Pueden aprovechar el hecho de que Argentina sólo defiende con nueve jugadores de campo”, dijo el defensor inglés.

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El plan para detener a Messi

Por otro lado, tambien elogio al astro argentino: “Con Messi no hay nada nuevo. Lleva 20 años en la élite y nadie ha encontrado la respuesta para detenerlo. Tiene que haber un plan. No creo que se trate de una marcación individual, pero necesitan un plan. Los jugadores lo esperan. No es admitir la derrota de ninguna manera. Te enfrentas al que posiblemente sea el mejor jugador de todos los tiempos. Lo ha demostrado también en este torneo”.

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