La actualidad de los 15 jugadores mexicanos en Europa: lesionados, borrados y figuras

Falta menos de un año para el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y México sueña con llegar lejos al ser uno de los anfitriones del torneo. Sin embargo, es una realidad que la Selección Mexicana cierra el año con ciertas dudas y que puede tener una justificación: el duro momento que viven los jugadores mexicanos en las ligas de Europa, las más competitivas de todo el mundo.

El presente de los jugadores mexicanos en Europa

Si bien es cierto que existen futbolistas nacionales que están en un gran momento, como es el caso de Johan Vásquez , otros no han podido marcar la diferencia. Esto se debe a varios factores, como por ejemplo, las lesiones, la poca confianza que les brinda su entrenador o que prácticamente fueron borrados de sus clubes. A continuación te compartiremos la lista con el presente de cada jugador mexicano en territorio europeo.

Selección Mexicana|Crédito: @miseleccionmx / X

Jugadores mexicanos habituales en sus equipos

Johan Vásquez (Genoa/Italia): 19 partidos jugados - 1,710 minutos disputados.

Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra): 20 partidos jugados - 1,275 minutos disputados.

Orbelín Pineda (AEK/Grecia): 28 partidos jugados - 2,131 minutos disputados.

Edson Álvarez (Fenerbahçe/Turquía): 13 partidos jugados - 1,001 minutos disputados.

Mateo Chávez (AZ/Países Bajos): 19 partidos jugados - 944 minutos disputados.

Stéphano Carrillo (FC Dordrecht/Países Bajos): 19 partidos jugados - 680 minutos disputados.

César Montes (Lokomotiv Moscú/Rusia): 19 partidos jugados - 1,645 minutos disputados.

Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Chipre): 12 partidos jugados - 1,080 minutos disputados.

Jugadores mexicanos con pocos minutos en sus equipos

Heriberto Jurado (Círculo Brujas/Bélgica): 5 partidos jugados - 165 minutos disputados.

Alex Padilla (Athletic Club/España): 1 partido jugado - 120 minutos disputados.

Futbolistas mexicanos lesionados

Santiago Giménez (AC Milan/Italia): 11 partidos jugados - 768 minutos disputados.

Rodrigo Huescas (Copenhague/Dinamarca): 19 partidos jugados - 1,459 minutos disputados.

Luis Chávez (Dinamo Moscú/Rusia): no ha jugado en la temporada.

César Huerta (Anderlecht/Bélgica): 12 partidos jugados - 639 minutos disputados.

Futbolistas mexicanos borrados de sus clubes

Julián Araujo (Bournemouth/Inglaterra).

En conclusión, la mitad de los futbolistas mexicanos en Europa son habituales titulares en sus equipos y están sumando minutos de calidad pensando en el Mundial 2026. Sin embargo, la otra mitad atraviesa una difícil situación: ya sea estar recuperándose de lesiones o no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de su equipo. Los siguientes meses serán claves para definir su situación en la Selección Mexicana.