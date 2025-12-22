No puede solo: sueña con la Selección de México y destaca en Europa, pero su equipo no lo ayuda

La Selección Nacional de México –que superó a una campeona del mundo en un apartado muy importante– se está preparando para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y necesita a todos sus jugadores en su máximo nivel. En ese sentido, un futbolista que sueña con disputar la justa internacional se está destacando en Europa pero su equipo no lo ayuda para nada.

Mientras muchos se preguntan cuánto dinero ganó México por clasificarse a la fase de grupos del Mundial 2026 , otros también se cuestionan cómo está la actualidad de Mateo Chávez en el futbol europeo. Lo cierto es que el lateral izquierdo está teniendo cada vez más protagonismo en su equipo, aunque está lejos de los primeros puestos en la liga.

Mateo Chávez en México|@mateo.chaveez / IG

¿Dónde juega Mateo Chávez y cómo le está yendo al equipo?

Mateo Chávez está jugando en el AZ Alkmaar de los Países Bajos. En el último partido disputó 70 minutos en lo que fue una derrota 4-3 ante el Fortuna Sittard de la Eredivisie. Aunque fue una de las máximas figuras del campo de juego, no le alcanzó para una victoria.

En ese duelo, el lateral izquierdo de 21 años logró 3 contribuciones defensivas, 1/1 entradas ganadas, 2 despejes, 4 recuperaciones, 1/1 centrados acertados y 34/43 pases precisos (79%). No obstante, aunque el mexicano viene ganando protagonismo, el AZ Alkmaar suma 25 puntos en 16 fechas y apenas se coloca en la 7ª posición.

Mateo Chávez en el AZ Alkmaar|@mateo.chaveez

¿Por cuánto dinero dejó ir Chivas a Mateo Chávez al AZ Alkmaar?

Las Chivas de Guadalajara vendieron a Mateo Chávez por 2 millones de euros, de acuerdo a los datos de Transfermarkt. El lateral izquierdo que sueña con la Selección de México ya lleva casi 20 partidos en el equipo neerlandés y poco a poco se va ganando la titularidad.

Los números de Mateo Chávez en el AZ Alkmaar

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de futbolistas, los números de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar de los Países Bajos son los siguientes:

Partidos jugados: 18

Encuentros disputados como titular: 8

Goles marcados: 0

Asistencias aportadas: 1

Tarjetas recibidas: 5 amarillas y ninguna roja

Títulos: 0

Las estadísticas de Mateo Chávez con la Selección Nacional de México

Siempre según la información del medio especializado, los números de Mateo Chávez con la Selección Mexicana son los siguientes: