Posible bombazo en Coapa: El viejo sueño del América que podría hacerse realidad 10 años después

El mercado de fichajes sigue moviéndose alrededor del Club América, que continúa en la búsqueda de un delantero para reforzar el plantel de Guillermo Almada. Mientras la directiva mantiene como prioridad la llegada del español Borja Iglesias, en las últimas horas reapareció un viejo conocido del futbol mexicano: Enner Valencia.

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El atacante ecuatoriano quedó como agente libre tras finalizar su participación en el Mundial 2026 y, de acuerdo con reportes surgidos en México, ya habría existido un primer acercamiento entre su entorno y las Águilas. De concretarse la operación, sería un fichaje que el conjunto azulcrema intentó realizar hace casi una década.

América ya había buscado a Enner Valencia

No sería la primera vez que el nombre del ecuatoriano aparece en la órbita del América. En 2017, después de su paso por el Everton de la Premier League, el club de Coapa mostró interés en incorporarlo para reforzar su ataque.

Sin embargo, el destino del delantero terminó siendo otro. Tigres presentó una oferta económica superior y convenció al goleador de regresar a la Liga MX para vestir la camiseta del conjunto regiomontano. Posteriormente regresó a Europa, luego fue a Brasil y el torneo pasado jugó con el Pachuca.

Ahora, casi diez años después, la historia podría tomar un rumbo diferente.

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Su condición de agente libre lo convierte en una opción atractiva

Y es que uno de los factores que más llaman la atención de esta posibilidad es que Enner Valencia no tendría costo de transferencia, ya que actualmente se encuentra sin equipo.

A sus 36 años, el delantero mantiene cartel en el futbol internacional y continúa siendo un futbolista con experiencia tanto en clubes como con la selección de Ecuador. Esa situación lo convierte en una alternativa interesante para un América que todavía no logra cerrar la contratación del delantero que busca Guillermo Almada.

Además, el perfil del ecuatoriano encaja con la experiencia que la directiva estaría dispuesta a incorporar, algo que también ocurre con Borja Iglesias, otro de los nombres que han sido vinculados con el conjunto azulcrema durante este mercado.

El interés por Enner Valencia no sería exclusivo del futbol mexicano. Desde Ecuador también surgió la posibilidad de un regreso al Emelec, club donde inició su carrera profesional.