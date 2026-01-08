OFICIAL: equipo de la Liga BBVA MX se reforzó con un crack que llegó a valer 367 millones

Pese a que el Clausura 2026 está por comenzar , todavía queda tiempo en el mercado para que los clubes de la Liga BBVA MX sorprendan con refuerzos de primer nivel, tal y como lo hicieron los Xolos de Tijuana. Luego de varios meses de negociaciones y especulaciones, el club anunció formalmente la contratación de Josef Martínez.

"Josef Martínez es Xoloitzcuintle", anunció el equipo este miércoles en sus redes sociales. El futbolista venezolano de 32 años fue presentado como flamante refuerzo y generó altas expectativas. "El delantero portará los colores rojinegros en el Clausura 2026", fue el mensaje que confirmó lo que la afición llevaba tiempo esperando.

Josef Martínez es Xoloitzcuintle ❤️🖤



Martínez portará los colores rojinegros en el Clausura 2026. ¡Bienvenido a Tijuana, Josef!#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/YCtAS03bLV — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

Si bien de momento no trascendió el monto que Tijuana pagó por prima de fichaje, este cuenta con una cotización estimada de €2,000,000 en Transfermarkt. Algunos años atrás, en el punto más alto de su carrera, Martínez llegó a valer €17,500,000 (más de 367 millones de pesos).

El goleador sudamericano se sumó a La Jauría como jugador libre, tras acabar su contrato con el San José Earthquakes de la MLS a fines del año pasado. En la última temporada, disputó 31 partidos, marcó 14 tantos y repartió tres asistencias.

La carrera de Josef Martínez antes de llegar a la Liga BBVA MX

Martínez se formó en la cantera del Caracas de su país y tuvo su esperado debut en 2010 con apenas 17 años. Poco tiempo después, en 2012, sumó su primera experiencia en el extranjero al sumarse al futbol suizo para jugar primero en el Young Boys y luego en el Thun.

Instagram @sjearthquakes

En 2014 se marchó a la Serie A para defender los colores del Torino, club en el que permaneció hasta febrero de 2017. En ese momento, se sumó a la MLS, competencia en la que permaneció hasta este mismo invierno y en el que se convirtió en estrella.

En el futbol de Estados Unidos pasó por el Atlanta United, el Inter Miami de Lionel Messi y David Beckham, el Montréal y finalmente el SJ Earthquakes. En total, disputó 214 encuentros de MLS y aportó la notable suma de 130 goles.