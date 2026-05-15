OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX se refuerza con 2 delanteros para el Apertura 2026

La Liga BBVA MX está viviendo las semifinales entre Cruz Azul y Chivas, y entre Pachuca y Pumas UNAM. En tanto, Toluca y Tigres piensan en la Concacaf Champions Cup. Pero el resto de los equipos ya está de vacaciones y sus respectivas directivas se concentran en realizar fichajes para mejorar en el Apertura 2026. Un club mexicano ya hizo oficial dos contrataciones.

Resulta que mientras un equipo de la Liga BBVA MX ya anunció tres bajas, ahora Atlas ha anunciado la contratación de dos futbolistas procedentes de Santos Laguna para disputar el próximo Apertura 2026 y mejorar lo que fue el pésimo rendimiento del torneo anterior. Sin dudas es una tarea muy difícil, pero lo intentarán a partir de nuevos jugadores.

Los 2 nuevos refuerzos de Santos Laguna para el próximo torneo de la Liga BBVA MX

Santos Laguna anunció los fichajes de Diego González y de Eduardo “Mudo” Aguirre para el Apertura 2026 luego de haber jugado en Atlas. Estos futbolistas pasan de un equipo que se había clasificado a la Liguilla con una fase regular histórica, al club que fue sotanero de la fase regular del clausura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Santos Laguna ocupó la última posición del último campeonato de la Liga MX, con apenas 12 puntos (producto de 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas). Por eso, ahora busca mejorar con futbolistas que estuvieron en mejores equipos en el torneo que está llegando a su final.

¿Qué tan buenos son los dos refuerzos de Santos Laguna para la Apertura 2026?

Diego González es un futbolista paraguayo de 23 años que se desempeña como extremo. Ya ha sido convocado para su seleccionado en cuatro ocasiones pero es difícil que juegue la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con Atlas, marcó 8 goles y aportó 10 asistencias en 51 partidos. En el Clausura jugó 17 encuentros (13 de titular), con un tanto.

Por su parte, el “Mudo” Aguirre es un centrodelantero de 27 años, mexicano. Con Atlas jugó 97 partidos (71 de titular) y marcó 17 goles, con 7 asistencias. Una particularidad es que él ya pasó por Santos Laguna. Con los “Guerreros” disputó 116 partidos y convirtió 25 goles entre 2019 y 2023. Así los “Laguneros” cerraron sus primeros refuerzos para el próximo torneo.