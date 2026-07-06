Cruz Azul mira a Jonathan Calleri, pero hay un detalle que frena la operación

Cruz Azul no pierde de vista el mercado de fichajes y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Jonathan Calleri, delantero argentino de São Paulo. El atacante es evaluado como una alternativa para reforzar el centro del ataque, aunque la operación todavía tiene un punto que complica cualquier avance inmediato.

De acuerdo con la información de diversos reportes, la directiva celeste tiene en la mira al atacante de 32 años ante las trabas que existen en su renovación con el conjunto brasileño. Su contrato termina en diciembre de 2026, por lo que su situación empieza a generar atención en distintos clubes del continente.

Cruz Azul analiza a Jonathan Calleri como opción para reforzar el ataque

La Máquina sabe que necesita mantenerse activa en el mercado para competir en la Liga BBVA MX y el nombre de Calleri aparece como una opción atractiva por experiencia, jerarquía y presente competitivo en Sudamérica.

El argentino no es un futbolista desconocido para el futbol mexicano. En distintos mercados ya había sido vinculado con equipos de la Liga BBVA MX, aunque nunca se concretó su llegada. Ahora, su situación contractual vuelve a ponerlo como una posibilidad a seguir.

Calleri tiene contrato con São Paulo hasta finales de 2026. Ese detalle es clave porque, si no renueva, el atacante podría empezar a negociar un precontrato con otro club a partir de julio, según reportó el medio Ge de Brasil.

TE PUEDE INTERESAR:



El detalle que frena la operación por Calleri

El principal obstáculo para Cruz Azul no pasa solo por el interés celeste. El punto central es que São Paulo todavía quiere renovar a Jonathan Calleri y no lo considera un futbolista descartable.

Según información de Ge, el delantero busca un nuevo contrato hasta 2028, con una cláusula de renovación automática ligada al cumplimiento de objetivos deportivos. Esa postura marca que su prioridad no necesariamente es salir de Brasil en este momento.

Además, UOL informó que São Paulo ya tenía encaminada la renovación del argentino hasta 2028, con la posibilidad de extender el vínculo hasta 2029 si se cumplen ciertas metas. Ese escenario reduce el margen de maniobra para cualquier club interesado.

El jugador más caro de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul

Qué tendría que pasar para que Cruz Azul avance por Calleri

El escenario más favorable para La Máquina sería que Calleri no llegue a un acuerdo definitivo con São Paulo. En ese caso, su contrato próximo a vencer podría abrir una ventana de oportunidad para Cruz Azul.

Por ahora, la información marca que el interés existe, pero la operación no está avanzada. El delantero sigue ligado al conjunto paulista y la renovación continúa como una opción concreta.

Por eso, aunque Cruz Azul observa de cerca a Jonathan Calleri, el verdadero freno está en Brasil: São Paulo quiere retenerlo y el jugador todavía negocia las condiciones para extender su contrato.