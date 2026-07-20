OFICIAL: España rompe récord de Italia tras DERROTAR a Argentina en la Final del Mundial 2026

El récord de imbatibilidad en selecciones nacionales representa una de las cumbres más difíciles de alcanzar en el futbol profesional. Históricamente, este logro es un indicador de una estructura táctica sólida, una generación de talentos excepcional y una mentalidad ganadora que logra mantenerse constante a través de distintos escenarios y presiones competitivas.

Actualmente, España tiene la marca absoluta con 38 partidos consecutivos sin conocer la derrota, consolidándose como una potencia dominante en la escena mundial. Esta racha, que comenzó en marzo de 2024 tras un tropiezo ante Colombia, ha visto a La Roja desplegar un fútbol dinámico que combina el control de la posesión con una contundencia ofensiva notable. El momento culminante de esta trayectoria ocurrió en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde España se impuso ante Argentina, logrando así no solo el título mundial, sino también la cifra histórica de 38 encuentros invicta.

De esa manera es que de forma "poética" lograron el récord, el partido que necesitaban ganar para romper el récord fue el partido que los dejó como campeones del mundo y como la selección con más partidos invicta, para así sustentar su título más allá de la Copa del Mundo.

Próximo encuentro de la selección española

Tras la culminación del ciclo mundialista y la obtención del título en 2026, la selección española se prepara para retomar la actividad competitiva. El próximo compromiso de España está programado para septiembre de 2026 ante Inglaterra en la Liga de Naciones, marcando el inicio de una nueva etapa en la que el equipo deberá defender su condición de invicto y vigente campeón del mundo ante los desafíos del calendario internacional venidero. Este encuentro será la primera prueba oficial para medir la continuidad del bloque táctico tras el éxito obtenido en tierras mexicanas.

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