Cruz Azul sorprende a todos; este es el futbolista que jugará como lateral derecho en el AP2026

Cruz Azul ha disputado su primer partido correspondiente al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ante el Atlético de San Luis, por lo que ahora se dice listo para enfrentar a la Franja del Puebla este martes en la cancha del Estadio Corregidora, ubicado en el estado de Querétaro.

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Si bien el mercado de transferencias se mantiene activo, la realidad es que la directiva de Cruz Azul no ha concretado refuerzos de peso para esta temporada. Aunado a ello, recientemente se dio a conocer información importante respecto a la posición de lateral derecho.

¿Quién será el lateral derecho de Cruz Azul para el Apertura 2026?

Como sabes, fue durante la temporada pasada que Cruz Azul comenzó a tener problemas en esta posición luego de la baja de Ignacio Rivero, así como la inesperada salida de Jorge Sánchez rumbo al PAOK de Gracia con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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A pesar de ello, el insider Ike Carrera mencionó hace unos días que las prioridades de Cruz Azul son la contratación del defensor central César Montes, así como la baja de un No Formado en México para, así, concretar la llegada de Juan Brunetta, jugador de los Tigres de la UANL.

La fuente detalla que, por tal motivo, la búsqueda de un lateral derecho ha quedado en pausa al interior de La Noria, por lo que todo haría pensar que el jugador que se mantendría en esta posición durante el resto del torneo (a reserva de un fichaje de última hora) sería Jeremy Márquez.

¿Qué jugadores sonaron para llegar a Cruz Azul?

Mientras se hablaba de un posible retorno de Jorge Sánchez tras su paso por Grecia, distintos medios también comentaron que Cruz Azul buscó a Julián Araujo, aunque sus pretensiones económicas impidieron tal acuerdo. Otros nombres que sonaron fueron Denzell García y Kevin Álvarez.