OFICIAL: Fecha y hora del enfrentamiento entre México y Bélgica

Se hizo oficial este día el enfrentamiento que sostendrán las selecciones de México ante la poderosa Bélgica en la Fecha FIFA del mes de marzo del 2026, previo al inició de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en territorio azteca, Estados Unidos y Canadá que iniciará en el mes de junio.

El próximo martes 31 de marzo en el estadio Soldier Field de Chicago, a las 19:00 horas tiempo del centro de México se verán las caras. El partido será uno de los más atractivos de la preparación rumbo a la Copa del Mundo, pues pondrá frente a frente a dos selecciones que han participado en forma constante a los último mundiales.

El conjunto de Javier Aguirre vendrá de haber enfrentado a Portugal, con Cristiano Ronaldo, en la reinauguración del Estadio de la Ciudad de México, sede del Mundial 2026.

¿Cuáles son algunas de las estrellas de Bélgica?

La selección dirigida por el francés Rudi García contará con varios de sus mejores futbolistas en este encuentro. Kevin De Bruyne, capitán y cerebro del Napoli, sigue siendo el referente absoluto en el mediocampo. A su lado destacan Romelu Lukaku (Napoli), goleador histórico del combinado belga, y Axel Witsel (Girona), pieza clave por las bandas. También se espera la presencia de jóvenes talentos como Jérémy Doku (Manchester City) y Charles De Ketelaere (Atalanta), quienes representan el relevo generacional tras la llamada “generación dorada”.

¿Cómo llegó Bélgica al Mundial 2026?

Bélgica aseguró su clasificación al Mundial tras terminar primero del Grupo J en las eliminatorias de la UEFA, con una campaña sólida que incluyó una goleada 7-0 sobre Liechtenstein. De esta manera, los “Diablos Rojos” confirmaron su participación en la Copa del Mundo por decimoquinta vez en su historia y por cuarta edición consecutiva. Tras una decepcionante actuación en Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos, el equipo europeo busca revancha y recuperar el prestigio que lo llevó a ser número uno del ranking FIFA en años recientes.

