OFICIAL: FIFA pone a “Piojo” Alvarado como jugador MÁS CREATIVO que Christian Pulisic

La Selección Mexicana fue eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero los representantes aztecas tienen muchos motivos para sentirse orgullosos. Uno de ellos fue el desempeño de Roberto “Piojo” Alvarado durante el torneo ya que fue uno de los mejores jugadores y la FIFA lo reconoció como tal.

El ente rector del futbol reconoció al mediocampista de las Chivas de Guadalajara como uno de los jugadores con mayor creatividad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La FIFA tiene una clasificación de los mejores jugadores en el rubro de Creatividad y Alvarado supera a talentos internacionales como Christian Pulisic, Anthony Gordon y Bukayo Saka gracias a que tiene una valoración de 7.29. El estadounidense registra 7.28 mientras que los ingleses tienen 7.25 y 7.19, respectivamente.

“El Piojo” solo es superado en dicho rubro por Michael Olise (8.22), Florian Wirtz (7.56), Kylian Mbappé (7.53), Lamine Yamal (7.51), Andreas Schjelderup (7.43) y Marcus Rashford (7.30). Esto se da luego de que el jugador formado en las fuerzas básicas del Celaya repartiera tres asistencias en el torneo.

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Hay quienes hacen historia con goles… Y otros haciendo posible cada uno de ellos. 🅰️🔝



¡‘Piojo’ Alvarado firma una Copa del Mundo histórica con 3 asistencias, la mayor cantidad para un mexicano en una misma edición! 💚🤍❤️#SomosMéxico pic.twitter.com/4wIgP0fZeJ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 4, 2026

¿“Piojo” Alvarado seguirá en Chivas?

“El Piojo” llegó a las Chivas en enero de 2022 y su valor de mercado iba en declive a tal grado que solo era considerado por 7 millones de euros. Ahora, el futbolista nacido en Salamanca, Guanajuato, tendrá un valor mayor y será considerado para dejar a las Chivas luego de su gran actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Con base en Transfermarkt, su valor es de 7.5 millones euros, pero hay que considerar que la última valuación fue realizada a mediados de mayo de 2026. En los últimos días se reportó que el futbolista mexicano generó interés de Flamengo para este mercado de fichajes. La cuestión es que Roberto Alvarado ya rechazó al equipo rojinegro en el pasado.