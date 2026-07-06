México unió a todos: el mensaje de Chivas para un ídolo del Club América

La Selección Nacional de México perdió 3-2 contra Inglaterra pero enorgulleció a todos los aficionados por su gran nivel demostrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para muchos el equipo de Javier Aguirre unió al país de una manera inimaginable. De hecho, hasta Chivas de Guadalajara envió mensajes positivos a un ídolo del Club América.

Aunque México no pudo superar a Inglaterra, las energías de los equipos de la Liga BBVA MX estuvo en constante apoyo con la Selección Mexicana. De hecho, desde Chivas le dedicaron varios tuits a Raúl Jiménez, el delantero centro con pasado en el América que marcó de penal el descuento 2-3.

Raúl Jiménez, jugador de México|Crédito: @miseleccionmx / X

El mensaje de Chivas para el ex América, Raúl Jiménez

Cuando se sancionó el penalti, rápidamente en X (ex Twitter), Chivas escribió: “67' ¡Penal para Méxicoooooo! ¡Vengaaaaaa! Raúl Jiménez lo cobrará desde los once pasos. ¡Venga, Raúl!”.

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Cuando el disparo fue ejecutado, desde el CD Guadalajara escribieron: “68' ¡Gooooooool de Méxicooooo! ¡Gol de Raúl Jiménez desde Los Once Pasos! ¡Venga, Méxicooooooo!”.

68' ¡GOOOOOOOOL DE MÉXICOOOOO! ¡GOL DE RAÚL JIMÉNEZ DESDE LOS ONCE PASOS!



¡VENGA, MÉXICOOOOOOO! — CHIVAS (@Chivas) July 6, 2026

Lamentablemente para México, el equipo quedó afuera igualmente. “Termina nuestra participación de la Copa Del Mundo 2026. Gracias por hacernos soñar, Selección”, expresó Chivas en X.

Los números de Raúl Jiménez en el Mundial 2026

El “Lobo de Tepeji” fue uno de los mejores jugadores de México en la Copa del Mundo. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez, reciente refuerzo del Wolverhampton Wanderers FC de la Premier League, brilló con sus goles y aporte ofensivo.

Partidos jugados: 4

Titularidades: 4

Puntaje promedio: 7.2, según SofaScore

Goles: 3

Pases precisos: 67%

Ocasiones claras falladas: 2

Goles esperados: 2.76 xG

Duelos ganados: 50%.

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

|Instagram: Chivas

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