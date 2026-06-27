Fernando Muslera se quejó de las condiciones del estadio de Chivas tras su error en el Uruguay vs España
El portero de Uruguay, Fernando Muslera, fue reemplazado tras su error
El Estadio Guadalajara, de Chivas, tuvo partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tuvo la primera queja del torneo. Pues Fernando Muslera tuvo un error durísimo en el partido entre Uruguay y España por la fecha 3 del Grupo H. Pues Álex Baena pateó a portería, el balón picó antes y se le filtró al portero uruguayo. Tras esto, se quejó del campo de juego.
La decisión de Marcelo Bielsa tras el error de Fernando Muslera en Uruguay vs. España
Tras el grave error de Fernando Muslera en el gol de Álex Baena —con relato de Christian Martinoli— sobre el final de la primera mitad, el “Loco” Bielsa decidió sacar en el entretiempo del partido al portero de Estudiantes de La Plata y mandar al campo de juego a Sergio Rochet. Mientras tanto, muchos se preguntaban el rival de España según su resultado.
Los porteros que alguna vez fueron cambiados en entretiempo de un Mundial
En la historia de los mundiales, apenas en 3 ocasiones un entrenador ha sustituido a un portero en el entretiempo. Sin embargo, en todos los casos documentados por la FIFA, la modificación se debió a lesiones. Estos casos fueron los de Choi In-young (Corea del Sur): vs. Alemania, en la Fase de Grupos 1994.
TE PUEDE INTERESAR:
- OFICIAL: Nico Sánchez vuelve a Rayados de Monterrey a pesar de haber contratado a Matías Almeyda
- CONFIRMADO: Pumas le ROBARÍA a Cruz Azul un refuerzo para el Apertura 2026
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por 16avos del Mundial 2026: Fecha, hora y en qué estadio se juega
Lo mismo ocurrió con Borislav Mihaylov (Bulgaria) contra Suecia, en el partido por el Tercer Puesto 1994. Por último, también había sido reemplazado por lesión Lawrence Ati Zigi (Ghana) ante Panamá, también en Fase de Grupos pero de 2026.
@aztecadeportes España se adelanta en el marcador. 🔥🇪🇸 #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 ♬ sonido original - AztecaDeportes
El calendario de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Lunes, 15 de junio 2026 — Uruguay 2-0 Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Monterrey (México)
- Domingo, 21 de junio 2026 — Cabo Verde 1-1 Uruguay – Grupo H - Estadio Guadalajara (México)
- Viernes, 26 de junio 2026 — Uruguay v España – Grupo H - Estadio Guadalajara (México)
El calendario de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Lunes, 15 de junio 2026 — España 0-0 Cabo Verde – Grupo H - Estadio Atlanta (Estados Unidos)
- Domingo, 21 de junio 2026 — España 4-0 Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Atlanta (Estados Unidos)
- Viernes, 26 de junio 2026 — Uruguay v España – Grupo H - Estadio Guadalajara (México)
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.