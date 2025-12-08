deportes
CONFIRMADO: estos son los equipos a los que enfrentarán las selecciones debutantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Las selecciones que disputarán por primera vez la competición deberán medirse ante estos adversarios

Países debutantes Mundial 2026
FIFA
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más concurrida de la historia por ahora, al pasar de 32 a 48 participantes. Esta ampliación le permitió a países no tan habituales obtener un lugar en la competición, incluidos cuatro debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Tras el Sorteo Final, los grupos quedaron definidos y estas selecciones ya conocen a sus rivales.

De los cuatro debutantes, Uzbekistán es el mejor posicionado en el ranking FIFA, dado que se encuentra en el escalón número 50 y fue parte del Bombo 3 en el sorteo mundialista. Por su parte, Jordania, Cabo Verde y Curazao se encuentran en la posición 66°, 68° y 82°, respectivamente, e integraron el Bombo 4.

Uzbekistán jugará el Mundial 2026
Instagram @uzbekistanfa

Los rivales de Uzbekistán en el Mundial 2026

Uzbekistán tendrá un verdadero desafío por delante en su primera Copa del Mundo. El seleccionado asiático se encuentra en el grupo K por lo que tendrá que enfrentarse a la Portugal de Cristiano Ronaldo, a Colombia y al ganador del Repechaje Internacional 1 (RD Congo, Nueva Caledonia o Jamaica).

¿Cuál es el grupo de Jordania en el Mundial 2026?

Mientras que Uzbekistán deberá medirse ante Cristiano Ronaldo, Jordania tendrá que hacer lo propio con Lionel Messi. El país de Medio Oriente compartirá el grupo J con Argentina (la última campeona), Argelia y Austria.

Los rivales de Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde se encuentra dentro del grupo H, uno de los más duros de la Copa del Mundo . En este deberá enfrentarse a España, Uruguay y Arabia Saudita, por lo que su clasificación a los dieciseisavos no será para nada sencilla.

¿Cuál es el grupo de Curazao en el Mundial 2026?

Por motivos del calendario y cómo quedó estructurado el sorteo, Curazao será la primera de estas cuatro selecciones en debutar en la Copa del Mundo. El equipo forma parte del grupo E y será rival de Alemania, Costa de Marfil y Ecuador.

Curazao rumbo al Mundial
Instagram @fcfcomunica

El primer partido de cada selección debutante en el Mundial 2026

Tras el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no sólo quedaron conformados los grupos, sino también las fechas en que se disputarán los partidos. Esto permite saber cuándo tendrá su estreno cada selección debutante.

  • Curazao: 14 de junio ante Alemania en Houston, Texas.
  • Cabo Verde: 15 de junio ante España en Atlanta, Georgia.
  • Jordania: 16 de junio ante Austria en San Francisco, California.
  • Uzbekistán: 17 de junio ante Colombia en CDMX.

Selección de Cabo Verde
De futbol y otras locuras
