OFICIAL: Héctor Mancilla vuelve al futbol mexicano y ya tiene nuevo equipo

Héctor Mancilla es uno de los más grandes extranjeros que han jugado en el futbol mexicano, pues se coronó con diferentes clubes a nivel colectivo, mientras que individualmente ganó varios títulos de goleo. Después de protagonizar una campal en una liga llanera, el ahora exfutbolista tiene nuevo equipo.

Mancilla es el nuevo entrenador de Real Refineros, club que representará a Salamanca, Guanajuato, en la Liga Premier FMF para la Temporada 2026-2027. El exjugador de Tigres, que le dará una oferta formal a André-Pierre Gignac para que permanezca en el club, asumirá su quinto reto desde los banquillos.

Mancilla es el nuevo entrenador de Real Refineros, club que representará a Salamanca, Guanajuato, en la Liga Premier FMF.|@hectormancillagarces9

La carrera de Héctor Mancilla en los banquillos

El exdelantero se retiró del futbol profesional en 2017. Su último equipo fue Lobos BUAP en el futbol mexicano. Después de ello, se convirtió en entrenador. Es en el país donde el chileno ha tenido más trabajo, ya que anteriormente dirigió a 4 equipos.

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El nacido en Chile cuenta con amplia experiencia en la Liga Premier, pues ha dirigido a los clubes Zacatepec, Real Apodaca, Avispones de Chilpancingo y ahora a Real Refineros. Asimismo, fue auxiliar técnico del Atlético Morelia en la Liga de Expansión MX.

La trayectoria de Héctor Mancilla como jugador

Héctor fue un delantero letal que jugó para varios equipos en la Liga BBVA MX. El chileno arribó al futbol mexicano en 2008 para jugar con los extintos Tiburones Rojos del Veracruz. Posteriormente, fichó con Toluca, donde vivió su mejor momento al ganar 2 campeonatos de goleo y un par más de la Liga BBVA MX con los Diablos Rojos.

El exjugador también destacó en Tigres al conquistar un campeonato de la Liga BBVA MX, mismo caso con Morelia al ganar la Copa MX. Asimismo, tuvo pasos por Atlas, Dorados de Sinaloa y, finalmente, puso fin a su carrera en Lobos BUAP.