OFICIAL: Jarell Quansah es SUSPENDIDO dos juegos por la patada a Jesús Gallardo en el Mundial 2026

La FIFA sentenció a Jarell Quansah, defensa de Inglaterra, con una suspensión de dos partidos tras ser expulsado en el juego contra México, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esto significa que el jugador del Bayer Leverkusen se perderá el duelo de cuartos de final contra Noruega y el partido de semifinales en caso de avanzar.

El lateral derecho del conjunto inglés fue expulsado al 54’ por una dura falta sobre Jesús Gallardo, lateral izquierdo de la Selección Mexicana. La jugada no fue sancionada en primera instancia, pero, después de los reclamos al árbitro Alireza Faghani y de la revisión en el VAR, Quansah vio la tarjeta roja y dejó al equipo de “los Tres leones” con un hombre menos para enfrentar la última media hora del duelo.

El futbolista de 23 años solo vio acción en el juego contra México y ante Panamá, durante la fase de grupos. La disciplina parece ser un problema para el defensor porque ante los panameños fue amonestado y reemplazado por Djed Spence.

Te invitamos a leer: CONFIRMADO: Seleccionado nacional sufre FRACTURA tras ser eliminado en Octavos del Mundial

¡SANCIONADO! ⚽👀



La FIFA le ha impuesto a Jarell Quansah una suspensión de dos partidos después de ver la tarjeta roja contra México.



Baja sensible para Inglaterra en caso de avanzar a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/86AY7Ts1Db — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 9, 2026

¿La tarjeta roja de Jarell Quansah se puede quitar como la de Folarin Balogun?

Folarin Balogun fue uno de los temas más relevantes durante los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ porque el delantero estadounidense fue expulsado durante el duelo de 16vos entre Estados Unidos y Bosnia Y Herzegovina. Sin embargo, pudo jugar ante Bélgica en la ronda de cuartos porque la FIFA decidió suspender la expulsión del ariete del AS Mónaco por un año.

Lamentablemente, la tarjeta roja de Jarell Quansah no se podrá quitar porque la FIFA emitió un comunicado en el que apunta que la suspensión del defensor será para los próximos dos partidos de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cuestión es que la Asociación de Futbol de Inglaterra (FA por sus siglas en inglés), no puede apelar la suspensión ya que esta fue impuesta por el comité disciplinario independiente.