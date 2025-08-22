¿OFICIAL? El jugador de América que duró solo 2 meses en el equipo y ya saldría muy pronto

El Club América se ha logrado afianzar en los puestos más elevados de la Liga BBVA MX y, recientemente, presentó a cinco refuerzos para el Apertura 2025 . Sin embargo, la plantilla de André Jardine podría seguir sufriendo cambios en los próximos días, ya que un jugador que acaba de llegar a Coapa hace dos meses podría abandonar la institución. Hablamos de Santiago Naveda, canterano del conjunto azulcrema.

De acuerdo a la información que comparten diversos medios locales, Jardine no estaría conforme con el rendimiento de Naveda en los entrenos del América y le habría pedido a la directiva que le busquen un nuevo club en la Liga BBVA MX. Cabe destacar que el mediocampista llegó a fines del mes de junio tras haber estado cedido en Santos Laguna. Por otro lado, América ya sabe cuánto dinero debería pagarle a Guido Rodríguez .

@santi_naveda / IG Santiago Naveda podría salir del América en este mercado

Santiago jugó una temporada entera en el conjunto lagunero y regresó a Coapa con la esperanza de sumar minutos en el América. No obstante, Jardine no le ha dado su confianza e incluso, ni siquiera fue convocado para jugar en la categoría Sub-21. Con 24 años, el futuro de Naveda en Las Águilas parece ser bastante oscuro, por lo que es probable que salga cedido a otro equipo del futbol mexicano.

¿Cómo ha sido la carrera de Santiago Naveda hasta ahora?

Naveda estuvo varios años en la academia del América, habiendo jugado en las categorías Sub-17 y Sub-20. Debutó de forma profesional el 16 de diciembre de 2020 en la Liga de Campeones de la Concacaf contra el Atlanta United de la MLS. En aquella ocasión, había ingresado desde el banquillo en lugar de Roger Martínez. En 2022 fue cedido al Miedź Legnica de Polonia, teniendo su primera experiencia en el exterior.

En 2023 regresó al América donde jugó un año allí, hasta que en 2024 tomaron la decisión de cederlo a préstamo al Santos Laguna. Allí no tuvo tanto protagonismo y tras su regreso a Coapa, todo parece indicar que continuará con su carrera en otro equipo de la Liga BBVA MX. Actualmente, su valor de mercado es de 800 mil euros, según Transfermarkt.