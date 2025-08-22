ÚLTIMA HORA: América presenta a CINCO refuerzos para el Apertura 2025

Este viernes 22 de agosto del 2025, el conjunto del América presentó de forma OFICIAL a sus CINCO refuerzos para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Los cinco jugadores que fueron presentados de forma oficial fueron: Ralph Orquin, Alexis Gutiérrez, José Raúl Zúñiga, Allan Saint-Maximin e Isaías Violante.

Los cinco jugadores ya habían sido anunciados como refuerzos del América pero no los habían presentado de manera oficial ante los medios de comunicación.

Cuatro de los cinco refuerzos del equipo de Coapa, ya han tenido minutos en el Apertura 2025. Se espera que el próximo domingo 24 de agosto del 2025, Allan Saint-Maximin logre tener su debut y sumar sus primeros minutos.

Los números que usarán los refuerzos del América

Los números que portaran lo refuerzos del América en el Apertura 2025 son:

Ralph Orquin 15

Alexis Gutiérrez 20

José Raúl Zúñiga 19

Allan Saint-Maximin 97

Isaías Violante 12

Las posiciones que reforzó el América en el Apertura 2025

Con los nuevos jugadores, el conjunto del América logró reforzar varias posiciones. Con la llega de Ralph Orquin, reforzó la lateral izquierda. Con Alexis Gutiérrez, logró reforzar el mediocampo y el ataque al ser un jugador que ha jugado en varias posiciones.

Con José Raúl Zúñiga, Allan Saint-Maximin e Isaías Violante, logró reforzar el ataque del equipo.

América podría tener más refuerzos para el Apertura 2025

Santiago Baños reveló en conferencia de prensa que por el momento no están cerrados a traer más refuerzos. Explicó que si algún jugador sale del equipo, cubrirían esa baja con un refuerzo que fortalezca el plantel.

“En cuanto a salidas o llegadas, no te lo puedo asegurar porque todavía no cierra el periodo de inscripciones en diferentes ligas. Si llega una oferta por un jugador que pueda salir, trataremos cubrir esa baja, siempre trayendo refuerzos que fortalezcan el plantel y que sigamos en el camino de ser protagonista. No te puedo asegurar que estemos cerrados indefinidamente”.