OFICIAL: Jugador de España es anunciado por equipo de la Liga BBVA MX para el Apertura 2026

El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX continúa en pleno Apertura 2026. Esta vez una de las nuevas incorporaciones del balompié mexicano irrumpió las primeras planas debido a su experiencia en España. Nos referimos al fichaje de Iker Benito al Querétaro FC, quien estaría a nada de llegar a México proveniente del Osasuna.

Según diversos medios desde España, las negociaciones entre los Gallos Blancos y el Osasuna estarían cerca de concretarse. Pues el acuerdo constaría de un pago de 600 mil dólares por el 50 por ciento de la carta del futbolista. Por lo que aquí te contaremos quién es el posible flamante refuerzo español del Querétaro.

|Crédito: @Osasuna / X

Quién es Iker Benito, el nuevo fichaje español que llegaría a Gallos Blancos

Iker Benito es uno de los jóvenes talentos que han surgido del Osasuna. Se destaca por ser un jugador plurifuncional debido a que puede jugar como extremo derecho o hasta lateral en ambas bandas. Por lo que el futbolista tiene como una de sus mayores virtudes su rapidez y desequilibrio.

La apuesta de Gallos Blancos sería la de retomar el nivel que Benito mostró en su momento. Ya que las lesiones terminaron por mermar la oportunidad de afianzarse en el equipo titular del Osasuna. En ese sentido, la liga mexicana podría ser una gran oportunidad para retomar su carrera.

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El mercado español, uno de los preferidos de la Liga BBVA MX

El caso de Iker Benito no queda exento de cierta lógica de mercado que se ha manejado en equipos mexicanos. Ya que varios futbolistas provenientes de España han llegado a la Liga BBVA MX como grandes apuestas. Podemos nombrar casos relevantes como el de Sergio Canales a Rayados o el de Álvaro Fidalgo al Club América.

Veremos si la apuesta de Querétaro FC por Iker Benito termina por ser redituable para las ambiciones de la directiva. Pues uno de los grandes deseos de su nueva administración es el de fichar a jugadores que terminen por ser una total sorpresa para el futbol mexicano.