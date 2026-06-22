¡Increíble! Lo que pasa si buscas “Lionel Messi” en Google

NOTICIA EN DESARROLLO — Lionel Messi marcó el gol del 1-0 de la selección de Argentina contra Austria e inmediatamente se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales en solitario. En ese marco, desde Google hicieron un homenaje para el astro nacido en Rosario. Si buscas su nombre en el motor de búsqueda, encontrarás algo increíble.

A pesar de haber fallado un penal, Leo Messi convirtió un golazo para superar a Miroslav Klose, alcanzando los 17 goles en la historia de los mundiales. Además, el argentino ya llegó a su cuarto gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por todo esto, ahora puedes buscar en Google su nombre y los resultados en la pantalla tienen algo increíble.

Esto pasa si buscas “Lionel Messi” en Google

Tras el gol en el partido entre Argentina y Austria, si buscas “Lionel Messi” en Google aparecerá un balón celeste y blanco con la leyenda “¡Máximo goleador en la historia de los Mundiales!”. Sin dudas un gran reconocimiento para el “GOAT” argentino.

TE PUEDE INTERESAR:



El listado de máximos goleadores de los mundiales

Lionel Messi (Argentina): 17 goles en 28 partidos jugados

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos jugados.

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos jugados.

Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos jugados.

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos jugados.

Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos jugados.

Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos jugados.

El calendario de la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina 3-0 Argelia – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) – 19:00 horas — Grupo J

Sábado, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina vs. Austria – Estadio Dallas (Dallas, Estados Unidos) – 11:00 horas — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Los Ángeles (Los Ángeles, Estados Unidos) – 20:00 horas — Grupo J

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

