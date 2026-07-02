OFICIAL: La Cantera de Pumas será sede de entrenamiento para Inglaterra

Es oficial, en conferencia de prensa el presidente de Pumas Luis Raúl González anunció que las canchas de Cantera recibirián a la selección de Inglaterra para que aquí entrenen previo al partido de octavos de final ante la selección mexicana, esto debido a la

"perfecta condición" de las instalaciones.

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La selección mexicana llega a esta instancia invicto y con 4 victorias de 4 posibles, se ha convertido en la única selección con paso perfecto durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las instalaciones de Cantera a lo largo del tiempo han fungido como sede de distintos equipos y selecciones nacionales durante torneos internacionales.