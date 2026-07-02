OFICIAL: La Cantera de Pumas será sede de entrenamiento para Inglaterra
La Cantera de Pumas será la casa del combinado inglés para prepararse previo al partido de 8vos de final Apertura 2026
Es oficial, en conferencia de prensa el presidente de Pumas Luis Raúl González anunció que las canchas de Cantera recibirián a la selección de Inglaterra para que aquí entrenen previo al partido de octavos de final ante la selección mexicana, esto debido a la
"perfecta condición" de las instalaciones.
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La selección mexicana llega a esta instancia invicto y con 4 victorias de 4 posibles, se ha convertido en la única selección con paso perfecto durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Las instalaciones de Cantera a lo largo del tiempo han fungido como sede de distintos equipos y selecciones nacionales durante torneos internacionales.