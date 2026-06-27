OFICIAL: La HORA EXACTA para ver el RD Congo vs Uzbekistán del Grupo J del Mundial 2026

Este sábado 27 de junio, el Estadio de Atlanta será el escenario del cierre del Grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque el destino de ambas selecciones prácticamente está sentenciado tras los primeros resultados, la clasificación de RD Congo podría llegar en caso de que se llevan la victoria.

Agenda del encuentro: Horarios clave

El partido ha sido programado para disputarse en un horario nocturno que promete una gran atmósfera en el recinto de Atlanta. La cita para los aficionados es la siguiente:

Ciudad de México: 17:30 h

Atlanta (Hora Local): 19:30 h

Argentina: 20:30 h

El contexto del cierre de grupo

La República Democrática del Congo llega a este último choque tras haber sumado un punto valioso ante Portugal, demostrando que su regreso a la escena mundial, tras décadas de ausencia, ha sido competitivo y lleno de carácter. Por su parte, la selección uzbeka, dirigida por Fabio Cannavaro, ha vivido una experiencia de aprendizaje intenso en su primera incursión mundialista. A pesar de los resultados adversos, el conjunto asiático se presenta en Atlanta con la firme intención de regalarle a su afición una despedida digna y competitiva frente a un equipo africano que destaca por su potencia física y velocidad en las transiciones.

Lee también:

