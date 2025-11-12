Vale menos de 1 millón, pero sería la salvación de algunos equipos de la Liga BBVA MX por su nivel, según un analista

Con el fin de la fase regular del Apertura 2025, los distintos equipos de la Liga BBVA MX ya comienzan a planificar lo que será el próximo año y el comienzo del Clausura 2026. Por ejemplo, Chivas planea realizar una limpia dentro de su plantilla que involucraría a cuatro jugadores . No obstante, hay un futbolista en gran nivel que podría solucionar los problemas de varios equipos del futbol mexicano.

Sebastián Bouquet podría ser una solución para los equipos más fuertes de México

De acuerdo a Iñaki, analista especializado en el Club América, Sebastián Pérez Bouquet es un futbolista que podría brillar en cualquier equipo poderoso de la Liga BBVA MX. En específico, el experto aseguró que podría solucionar varios problemas del equipo azulcrema por dos factores concretos: es mexicano y se desempeña como volante ofensivo , una posición que no ha sido reforzada en Coapa.

@sebaspbouquet / IG Sebastián Bouquet podría jugar en un equipo poderoso de la Liga BBVA MX

Bouquet es un mediocampista ofensivo que actúa en el frente de ataque, algo que el América perdió con la salida de Diego Valdés al futbol argentino antes de que inicie el Apertura 2025. Jugando para Atlético San Luis y con un valor de apenas 500 mil euros, Iñaki cree que Sebastián podría ser una opción interesante en el mercado y que cualquier equipo podría aprovechar.

TE PUEDE INTERESAR:



Sebastián Bouquet tiene un pasado en Chivas

Cabe destacar que Bouquet realizó toda su formación en Chivas, pasando por el equipo Sub-17 y Sub-20, incluso por el Tapatío. Debutó en el año 2023, pero sin espacio en el equipo, fue cedido a Juárez previo al inicio del Apertura de ese mismo año. En enero de 2025 regresó al Guadalajara, pero esta vez fue vendido a Atlético San Luis, equipo que hoy es dueño de su ficha.

Los números de Sebastián Bouquet en el Apertura 2025

Bouquet jugó 9 partidos durante la primera fase del Apertura 2025 y se despachó con un gol y dos asistencias. Si bien no fue la máxima figura del equipo, se destacó junto con João Pedro en la ofensiva de San Luis. Con apenas 22 años, Sebastián es una joya que podría ser tomada por los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX.