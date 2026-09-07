OFICIAL: Los nueve clubes de la Liga MX que estarán en la Concacaf Champions Cup 2027

Nuevo invitado a la Concacaf Champions Cup 2027; el Club León. La Fiera de Javier Gandolfi consiguió su boleto al certamen internacional tras derrotar por la mínima diferencia a las Águilas del América en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. Con este resultado, serán nueve los clubes de la Liga MX que estarán compitiendo por la corona de la zona y a la postre, por un lugar en el Super Mundial de Clubes.

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Club América, Chivas del Guadalajara, Cruz Azul, Pumas de la UNAM, Rayados de Monterrey, Tigres UANL, Deportivo Toluca, Tuzos del Pachuca y Club León serán los representantes del futbol mexicano en la Concacaf Champions Cup 2027 y será la primera vez que esta cantidad de equipos este en el torneo internacional.

MLS mandará a cinco clubes

Por su parte, la Major League Soccer contará con nueve clubes para el certamen de la Concacaf y tendrán que frenar el poderío mexicano desde las primeras rondas. Por otro lado, Xolos de Tijuana se quedó con las ganas de meterse al torneo y dependía de que las Águilas vencieran a la Fiera en Houston, Texas.

Gilberto Mora y compañía se quedaron a la orilla y fue el equipo del Bajío, el que consiguió el último boleto para la Liga MX de cara al certamen.