ÚLTIMA HORA: Estrella de la Serie A de Italia tendría raíces mexicanas

Nueva misión para Andrés Lillini y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de cara a los siguientes torneos que encarará la Selección Mexicana de Futbol en los años venideros. La información llega desde una de las ligas más importantes del mundo; la Serie A de Italia y el nombre es el de Antonio Vergara. El mediocampista de 23 años del Napoli tendría raíces mexicanas y podría ser elegible si acredita su nacionalidad, lo desea y la FIFA certifica el switch.

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De acuerdo a información del periodista de ESPN; Vito de Palma, el jugador de 23 años tiene raíces mexicanas y ello lo comentó en el partido entre el Inter de Milan y el Napoli. De momento nada está confirmada y de hecho, Vergara ya tuvo experiencia en el futbol internacional con la Selección de Italia sub-19. Por sí fuera poco, ha hecho toda su carrera en suelo italiano, por lo que luce complicado que defienda en un futuro la playera de México.

Futuro del Napoli

El futbolista nacido en Frattaminore hace 23 años es uno de los prospectos más adelantados del club sureño y una de las cartas más fuertes que ha sacado la cantera del Napoli en los últimos años. Según el portal especializado Transfermarkt, Vergara tiene un valor de 15 millones de euros.

Finalmente, será cuestión de tiempo si el tema llega a ser hablado por el mismo Vergara o si la FMF junto con Lillini revela más detalles sobre un posible contacto con él.