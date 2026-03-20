OFICIAL: así es la playera que usará Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

En las últimas horas se conoció que Cristiano Ronaldo no jugará en el Estadio Azteca (ahora Banorte) contra la Selección Nacional de México por lesión. No obstante, no todas fueron malas noticias para el crack del Al-Nassr. Pues CR7 ahora conoce cuáles serán las playeras de la selección de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya son oficiales.

Mientras que Argentina presentó su indumentaria alternativa con Lionel Messi, Puma aún no utilizó a sus estrellas para promocionar el lanzamiento de los jerseys de Portugal. No obstante, la marca del felino ya hizo oficial cuáles serán los dos camisetas que tendrá el combinado europeo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los detalles de las nuevas playeras de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La “armadura” de Portugal ya está lista para disputar la Copa del Mundo y la titular es una tradicional camiseta roja oscura, cercano al bordó, con detalles verdes en el cuello y las mangas. Además, cuenta con el logo del felino en la zona derecha del pecho y en el superior de los dos hombros. Por último, cuenta con un entramado brilloso que indica “la fuerza del océano”

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Por otra parte, el jersey visitante de la selección lusa es principalmente blanco, con detalles verdosos y celestes, que representan el agua. “Raíces marítimas”, explica Puma sobre la playera alternativa del equipo de Cristiano. Esta camiseta tiene el escudo de la federación y el distintivo de la marca en el centro del pecho. Aún no está a la venta en México.

🇵🇹 ¡CR7 ya tiene nuevas camisetas para el Mundial 2026! ¿Qué tal los nuevos modelos de Portugal?



🌊 La titular inspirada en "fuerza del oceáno", la suplente en las "raíces marítimas". pic.twitter.com/tiz7qFr65V — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 20, 2026

¿Cuánto cuesta la playera de Portugal de Cristiano Ronaldo en México?

Si bien la tienda oficial de Pumas no la tenía a la venta hasta este viernes 20 de marzo, la playera de Portugal titular ya se puede conseguir en tiendas físicas y diferentes tiendas online por un precio de 2,499 pesos. Hay una única versión disponible y es con el número “7” grabado en su espalda y con el nombre “Ronaldo” en honor, claro, a CR7.

