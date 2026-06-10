Oficial: Podría haber final del Apertura 2026 el 24 de diciembre

La Liga MX ya soltó el calendario para el Apertura 2026 y, aunque todos ya estamos armando el plan para no perdernos ni un juego, ¡ojo aquí! Hay una posibilidad bastante real de que tengamos que dejar el recalentado para después y cambiar los planes de la cena del 24 de diciembre por la Gran Final.

La idea original es que la final sea el 10 y el 13 de diciembre, pero hay una condición: si el Toluca avanza con todo en la Copa Intercontinental, el calendario se va a mover. En ese escenario, la final de ida se iría hasta el 24 de diciembre y la vuelta se jugaría el 27. ¡Imagínate la intensidad!

¿Cómo fue que el Toluca llegó a la Copa Intercontinental?

Pues fácil, los Diablos se ganaron su lugar venciendo a Tigres en el Nemesio DIEZ durante la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Básicamente, este torneo junta a 6 campeones de diferentes partes del mundo y ahí es donde se pone bueno el asunto.

Hasta ahora, ya tenemos a los invitados: el Toluca por la CONCACAF, el todopoderoso PSG por la UEFA, el Al-Ahli por Asia, el Mamelodi Sundowns de África y el Auckland de Oceanía. Solo falta el representante de Sudamérica, que saldrá del próximo campeón de la Libertadores.

¿Qué le espera al Toluca en la Intercontinental?

Se les viene un reto de nivel mundial. Es muy probable que les toque chocar contra cracks como los del PSG o el Al-Ahli, que traen estrellas por todos lados. Y eso sin contar que todavía no sabemos quién será el representante sudamericano.

Lo que viene en el Apertura 2026

Por si fuera poco, a los Diablos Rojos del Toluca les tocó un cierre de torneo complicado. En las últimas jornadas se van a encontrar con equipos de alta exigencia: Pachuca, Rayados, América y León. Así que, si quieren darse el lujo de pensar en la Intercontinental, van a tener que asegurar su pase a la liguilla desde antes para no sufrir de más.

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