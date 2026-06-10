OFICIAL: Este es el calendario de Cruz Azul para el Apertura 2026
La Máquina de Cruz Azul buscará el bicampeonato durante el Apertura 2026
El Cruz Azul, actual campeón de la Liga BBVA MX tras coronarse tras vencer a Pumas de la UNAM en la Final del Clausura 2026, se prepara para el inicio del Apertura 2026 con el firme objetivo de defender su corona.
Cruz Azul será el primer equipo en jugar en la cancha del Estadio Banorte tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
El torneo Apertura 2026, esra programado para inciar el 16,17 y 18 de Julio, antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
Una de las grandes novedades para este torneo es que está completamente confirmado que La Máquina regresará como local en la cancha del Estadio Banorte. Este cambio de sede marca una nueva etapa para la institución, que espera hacer de este recinto una verdadera fortaleza y llenarlo de gloria en cada jornada, en busca del bicampeonato.
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Calendario de Cruz Azul durante el Clausura 2026
J1 - Atlético de San Luis vs Cruz Azul
J2- Cruz Azul vs Puebla
J3 - Cruz Azul vs Atlante
J4-Xolos vs Cruz Azul
J5- Cruz Azul vs Atlas
J6- Necxa vs Cruz Azul
J7- Cruz Azul vs Santos
J8- Cruz Azul vs América
J9- Monterrey vs Cruz Azul
j10- Cruz Azul vs Toluca
J11- Pumas vs Cruz Azul
J12- Cruz Azul vs Juárez
J13- Pachuca vs Cruz Azul
J14- Querétaro vs Cruz Azul
J15- Cruz Azul vs León
J16- Tigres vs Cruz Azul
J17- Chivas vs Cruz Azul
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EL CAMPEÓN TIENE CALENDARIO 🚨🚂— CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 10, 2026
Este es nuestro calendario del Apertura 2026, donde nos tocará defender el título de Liga MX.
Todo comienza el 17 de julio en San Luis Potosí.
¡VAMOS JUNTOS! 💙 pic.twitter.com/9r5I2yW5Qn