OFICIAL: Este es el calendario de Cruz Azul para el Apertura 2026

El Cruz Azul, actual campeón de la Liga BBVA MX tras coronarse tras vencer a Pumas de la UNAM en la Final del Clausura 2026, se prepara para el inicio del Apertura 2026 con el firme objetivo de defender su corona.

Cruz Azul será el primer equipo en jugar en la cancha del Estadio Banorte tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

El torneo Apertura 2026, esra programado para inciar el 16,17 y 18 de Julio, antes de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Una de las grandes novedades para este torneo es que está completamente confirmado que La Máquina regresará como local en la cancha del Estadio Banorte. Este cambio de sede marca una nueva etapa para la institución, que espera hacer de este recinto una verdadera fortaleza y llenarlo de gloria en cada jornada, en busca del bicampeonato.

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Calendario de Cruz Azul durante el Clausura 2026

J1 - Atlético de San Luis vs Cruz Azul

J2- Cruz Azul vs Puebla

J3 - Cruz Azul vs Atlante

J4-Xolos vs Cruz Azul

J5- Cruz Azul vs Atlas

J6- Necxa vs Cruz Azul

J7- Cruz Azul vs Santos

J8- Cruz Azul vs América

J9- Monterrey vs Cruz Azul

j10- Cruz Azul vs Toluca

J11- Pumas vs Cruz Azul

J12- Cruz Azul vs Juárez

J13- Pachuca vs Cruz Azul

J14- Querétaro vs Cruz Azul

J15- Cruz Azul vs León

J16- Tigres vs Cruz Azul

J17- Chivas vs Cruz Azul

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