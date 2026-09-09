OFICIAL: Pumas le dice ADIÓS a directivo en pleno Apertura 2026

Sacudida potente dentro del Club Universidad Nacional en pleno Torneo Apertura 2026, el equipo auriazul dio a conocer la salida de Raúl Alpízar; Director de las fuerzas básicas de la institución y reveló que pronto se revelará el nombre de su sucesor. El ahora ex directivo de los Pumas de la UNAM estuvo desde 2020 con el club del Pedregal y ahora, Antonio Sancho y compañía decidieron dar un 'giro al timón' en busca de realzar la famosa cantera universitaria.

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A través de un comunicado oficial, los Pumas dieron a conocer la noticia y agradecieron el esfuerzo de Alpízar en estos años: ''Reconocemos y agradecemos el trabajo y profesionalismo que entregó a esta institución y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.''. destaca el escrito.

Posible sucesor

De acuerdo a información de Fabrizio Domínguez, Juan Carlos Ortega sería el nombre que barajean los directivos de Universidad Nacional para tomar las riendas de las fuerzas básicas. El directivo mexicano trabajó poco más de 10 años en las Chivas del Guadalajara, coincidió con Antonio Sancho en los Tigres de la UANL y tiene experiencia en selecciones menores.

Finalmente, Ortega aparece aún como auxiliar técnico de Esteban González en los Gallos Blancos de Querétaro, sin embargo, esto podría cambiar en los próximos días si se concreta su llegada al sur de la Ciudad de México.