OFICIAL: Así quedan TODOS los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ya tiene a sus 48 selecciones invitadas a esta esperada edición y con ello también los 12 grupos definidos, destacando el Grupo A en donde México está instalado junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el último invitado en ese pelotón que es Chequia, que luego de vencer a Dinamarca sacó el boleto 46.

El Mundial de la FIFA tiene las piezas restantes que faltaban en su lugar y la emoción ya con tintes mundialistas se percibieron durante estas jornada de repechajes. Al menos en México, con estadios llenos o casi llenos, asistentes de los diferentes países que arribaron a Monterrey y Guadalajara para apoyar a sus naciones rumbo a esta justa que comienza el 11 de junio.

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¿Cuáles fueron las últimas selecciones invitadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este martes 31 de marzo, seis selecciones lograron conseguir sus boletos al mundial, en una jornada de repechajes de altísimo nivel, emoción y drama.

Chequia vuelve a un Mundial: Enfrentando a Dinamarca y en tanda de penales, Chequia tomó su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Enfrentando a Dinamarca y en tanda de penales, Chequia tomó su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Bosnia y Herzegovina, el verdugo de Italia: En otra llave de Europa los italianos fueron despachados. La gloria para unos y tristeza para otros en este caso para los de La Bota que no van a un Mundial desde 2014

Turquía, con boleto al Mundial: El cuadro turco tuvo la vía más sencilla pues se midieron a un modesto equipo de Kosovo

Suecia elimina a Polonia: En la llave más cerrada y por marcador de 3-2, los suecos avanzaron

Congo logra clasificación histórica: El cuadro de Jamaica no pudo ante Congo y en un hecho histórico el cuadro africano avanzó al Mundial ganando por 1-0

Iraq: El equipo asiático protagonizó un partido intenso ante Bolivia y por 2-1 se ganaron ese último pasaporte al Mundial

Así quedaron los 12 grupos del Mundial de 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay, Turquía

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Iraq

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana