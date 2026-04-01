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Fútbol

OFICIAL: Así quedan TODOS los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA TM ha quedado definida con sus 12 grupos, luego de los partidos de repechaje celebrados en Guadalajara y Monterrey; Iraq es la selección 48.

las 48 selecciones calificadas al mundial luego del repechaje

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ya tiene a sus 48 selecciones invitadas a esta esperada edición y con ello también los 12 grupos definidos, destacando el Grupo A en donde México está instalado junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el último invitado en ese pelotón que es Chequia, que luego de vencer a Dinamarca sacó el boleto 46.

El Mundial de la FIFA tiene las piezas restantes que faltaban en su lugar y la emoción ya con tintes mundialistas se percibieron durante estas jornada de repechajes. Al menos en México, con estadios llenos o casi llenos, asistentes de los diferentes países que arribaron a Monterrey y Guadalajara para apoyar a sus naciones rumbo a esta justa que comienza el 11 de junio.

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¿Cuáles fueron las últimas selecciones invitadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este martes 31 de marzo, seis selecciones lograron conseguir sus boletos al mundial, en una jornada de repechajes de altísimo nivel, emoción y drama.

  • Chequia vuelve a un Mundial: Enfrentando a Dinamarca y en tanda de penales, Chequia tomó su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026
  • Bosnia y Herzegovina, el verdugo de Italia: En otra llave de Europa los italianos fueron despachados. La gloria para unos y tristeza para otros en este caso para los de La Bota que no van a un Mundial desde 2014
  • Turquía, con boleto al Mundial: El cuadro turco tuvo la vía más sencilla pues se midieron a un modesto equipo de Kosovo
  • Suecia elimina a Polonia: En la llave más cerrada y por marcador de 3-2, los suecos avanzaron
  • Congo logra clasificación histórica: El cuadro de Jamaica no pudo ante Congo y en un hecho histórico el cuadro africano avanzó al Mundial ganando por 1-0
  • Iraq: El equipo asiático protagonizó un partido intenso ante Bolivia y por 2-1 se ganaron ese último pasaporte al Mundial

Así quedaron los 12 grupos del Mundial de 2026

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, Bosnia y Herzegovina

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití

Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay, Turquía

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Iraq

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, República Democrática del Congo

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

las 48 selecciones calificadas al mundial luego del repechaje
during of the FIFA World Cup 2026 Play-Off Path-B Final Tournament match between Iraq (Irak) and Bolivia on March 31, 2026 at Monterrey Stadium, in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Gustavo Valdez/MEXSPORT

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