OFICIAL: Así quedan TODOS los grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
La Copa Mundial de la FIFA TM ha quedado definida con sus 12 grupos, luego de los partidos de repechaje celebrados en Guadalajara y Monterrey; Iraq es la selección 48.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ya tiene a sus 48 selecciones invitadas a esta esperada edición y con ello también los 12 grupos definidos, destacando el Grupo A en donde México está instalado junto a Sudáfrica, Corea del Sur y el último invitado en ese pelotón que es Chequia, que luego de vencer a Dinamarca sacó el boleto 46.
El Mundial de la FIFA tiene las piezas restantes que faltaban en su lugar y la emoción ya con tintes mundialistas se percibieron durante estas jornada de repechajes. Al menos en México, con estadios llenos o casi llenos, asistentes de los diferentes países que arribaron a Monterrey y Guadalajara para apoyar a sus naciones rumbo a esta justa que comienza el 11 de junio.
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¿Cuáles fueron las últimas selecciones invitadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026?
Este martes 31 de marzo, seis selecciones lograron conseguir sus boletos al mundial, en una jornada de repechajes de altísimo nivel, emoción y drama.
- Chequia vuelve a un Mundial: Enfrentando a Dinamarca y en tanda de penales, Chequia tomó su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Bosnia y Herzegovina, el verdugo de Italia: En otra llave de Europa los italianos fueron despachados. La gloria para unos y tristeza para otros en este caso para los de La Bota que no van a un Mundial desde 2014
- Turquía, con boleto al Mundial: El cuadro turco tuvo la vía más sencilla pues se midieron a un modesto equipo de Kosovo
- Suecia elimina a Polonia: En la llave más cerrada y por marcador de 3-2, los suecos avanzaron
- Congo logra clasificación histórica: El cuadro de Jamaica no pudo ante Congo y en un hecho histórico el cuadro africano avanzó al Mundial ganando por 1-0
- Iraq: El equipo asiático protagonizó un partido intenso ante Bolivia y por 2-1 se ganaron ese último pasaporte al Mundial
Así quedaron los 12 grupos del Mundial de 2026
Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, República Checa
Grupo B: Canadá, Suiza, Catar, Bosnia y Herzegovina
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
Grupo D: EE. UU., Australia, Paraguay, Turquía
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Iraq
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, República Democrática del Congo
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana